Osnažiti arbitražu kao najbrži način rješavanja sporova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora, uz povoljan politički trenutak i izvjesno članstvo u EU, mora osnažiti arbitražu kao najbrži i najefikasniji način rješavanja sporova u modernim ekonomijama, saopštio je potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj.

“Našu ambiciju za snažnim ekonomskim razvojem mora pratiti izgradnja kapaciteta i na tom planu. Zato je potrebno temeljno pristupiti poboljšanju zakonskog okvira i dodatnoj specijalizaciji za arbitre i sudije, a sve u susret novim ekonomskim izazovima. Onda kada to postignemo, možemo postati regionalni, a zašto ne i evropski, centar za ova pitanja”, rekao je Gjeloshaj na regionalnoj konferenciji o arbitraži, koja je održana u hotelu Hilton.

Konferenciju pod nazivom Jačanje pravne sigurnosti za dolazak i razvoj stranih investicija, organizovali su AIRE centar – Program za Zapadni Balkan i Ministarstvo pravde, uz podršku Ambasade Velike Britanije u Podgorici.

Gjeloshaj je u uvodnom izlaganju kazao da će Vlada pažljivo pratiti sve preporuke sa ovog i sličnih događaja i reagovati na način koji će Crnu Goru pretvoriti u regionalni arbitražni centar, a samim tim i dodatno rasteretiti sudove i približiti državu zatvaranju pregovaračkog poglavlja 23.

Ovako važan skup, kako je ocijenio Gjeloshaj, dolazi u pravo vrijeme, kako bi dao dodatni impuls ukupnim naporima da se snažnije uredi pitanje arbitraže i pruži nova vrijednost postojećim kompanijama, ali i budućim investitorima.

Prema njegovim riječima, nijedna oblast društvenog života se ne može adekvatno urediti bez kvalitetnog zakonodavnog okvira i pravne sigurnosti.

“Zakoni su tu da regulišu, ali nikako da opterećuju poslovanje. Zato razmišljanja vlasti u tom pravcu moraju biti prijateljski orijentisana prema privredi i dati joj okvir u kome će lakše i brže da se razvija, posebno po pitanju uživanja prava na pravnu zaštitu, a ne samo u pogledu ekonomskih sloboda”, poručio je Gjeloshaj.

Crna Gora, kako je ocijenio, uz brojne mjere koje je sprovela na planu unapređenja poslovnog ambijenta u prethodnom periodu, mora još snažnije iskoračiti u pogledu pravne sigurnosti i brzini rješavanja privrednih sporova.

“U ekonomiji je vrijeme novac, i razumeći tu logiku, naši mehanizmi moraju biti efikasni kao vid podsticaja privredi”, dodao je Gjeloshaj.

Projektna menadžerka u AIRE centru, Vanja Radević, kazala je da temu današnje konferencije obrađuju u okviru projekta, koji AIRE centar spovodi u saradnji sa Ministarstvom pravde, uz podršku Ambasade Velike Britanije.

„Siguran pravni okvir i efikasno rješavanje arbitražnih sporova predstavljaju ključne garancije za privlačenje investitora Zapadne Evrope, što može ubrzati pristupanje Crne Gore EU, ali i učvrstiti njen kredibilitet kao pouzdanog partnera nakon članstva, čime ovaj projekat dodatno doprinosi njenoj integraciji i ekonomskoj stabilnosti“, rekla je Radević.

Ona je navela da su se od samog početka projekta otvorila brojna pitanja, koja se odnose na to da li treba jačati postojeće kapacitete arbitražnih insititucija, ili raditi na formiranju novih, kao i da li treba unaprijediti privrednu medijaciju kao vid alternativnog rješavanja sporova.

„Takođe, da li bi trebalo formirati posebno tijelo pri izvršnoj vlasti koje bi služilo kao posrednik između investitora i Vlade kako bi se olakšalo poslovno okruženje, smanjili nesporazumi i izbjegla arbitraža“, kazala je Radević.

Prema njenim riječima, to tijelo bi imalo zadatak da unaprijedi komunikaciju između privatnog sektora, investitora i državnih institucija, a njihov prioritet bio bi rješavanje sporova prije nego što eskaliraju u formalne arbitraže i osiguraju da investicije ne budu ugrožene zbog birokratskih ili administrativnih prepreka.

„Ne smijemo zaboraviti ni ulogu privrednih sudova kao ključnih karika u ovom procesu. Jačanje njihovih kapaciteta je od suštinskog značaja, jer privredni sudovi igraju ključnu ulogu u osiguravanju da se sporovi rješavaju na pravičan i efikasan način“, dodala je Radević.

Ona je ocijenila da sigurnost ulaganja nije samo pravno pitanje već i pitanje povjerenja, predvidivosti i efikasnosti našeg cjelokupnog sistema.

„Investitori moraju biti sigurni da će u slučaju nesuglasica imati na raspolaganju efikasan i nepristrasan mehanizam za rješavanje sporova“, smatra Radević.

Tokom konferencije biće organizovana četiri panela, na kojima će učesnici diskutovati o načinima kojima zemlje regiona sprovode arbitražne presude i izazovima s kojima se suočavaju u tom procesu.

Ključna tema skupa je poboljšanje poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi, a konferencija je okupila predstavnike vladinih institucija, poslovne zajednice, kao i domaće i međunarodne stručnjake.

