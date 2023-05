Osnažiće portfolio izgradnjom novih postrojenja

Beograd, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) nastoji da izgradnjom novih postrojenja svoj proizvodni portfolio osnaži za preko 2,2 hiljade megavati (MW), što bi dalo zamah ne samo razvoju te kompanije nego i privredi uopšte, saopštio je njen predsjednik Odbora direktora, Milutin Đukanović.

On je u Beogradu u ponedjeljak i danas učestvovao na Beogradskom energetskom forumu (BEF), pod sloganom Where the leaders of energy transition in SEE meet, gdje je kazao da će mnogo toga zavisiti od opšte spremnosti da se shvate savremeni izazovi i značaj energetske tranzicije.

Đukanović je, u okviru drugog panela, pod nazivom Elektroprivrede regiona u energetskoj tranziciji – transformacijom do zelenih megavata, održanom u ponedjeljak, upoznao prisutne sa rezultatima i budućim projektima EPCG, s posebnim akcentom na potrebu da se svuda – počev od energetskih kompanija, preko nadležnih državnih organa, pa sve do evropskih institucija, promijeni način gledanja na stvari u domenu energetske tranzicije.

„Stičem utisak da se često, pri izradi strategija, gubi iz vida sam cilj koji se takvim aktivnostima nastoji postići. Gledano iz našeg ugla, mislim da bi svaka energetska kompanija trebalo da ima dva naizgled jednostavna cilja: da proizvodi više nego što se u datom sistemu troši i da novi proizvodni pogoni budu na fonu zelene tranzicije”, rekao je Đukanović.

On je kazao da iz tih ciljeva proizilaze i razne strategije.

“Mi, u Crnoj Gori, nemamo jaku industriju, što jeste ozbiljan ekonomski problem”, naveo je Đukanović.

Učesnici panela su saglasni s ocjenom da razvoj projekata iz domena obnovljivih izvora energije nema ozbiljnu alternativu, s tim što naglašavaju da je veoma važno da svaka kompanija pojedinačno i način razmišljanja, odnosno planiranja projekata, prilagodi standardima našega vremena, jer bi, u protivnom, slijedila stagnacija.

Na tom panelu moderator je bio stariji menadžer u firmi Deloitte, Željko Marković, a učestvovali su Đukanović, direktor Sektora za strategiju EPS Aleksandar Jakovljević, direktor PPC Albania & Business Development for the West Balkan Region Jorgos Lancas, generalni direktor ESM Vasko Stefanov i vodeći konsultant za Hrvatsku u kompaniji PwC SEE Energy Mislav Slade Šilović.

Organizator BEF-a je Balkan Green Energy, a učešće na manifestaciji je uzelo preko 400 učesnika iz 28 država, uključujući i predstavnike međunarodnih institucija.

BEF predstavlja manifestaciju na kojoj se diskutuje o najaktuelnijim trendovima iz domena energetike i donose zaključci koji, u značajnoj mjeri, utiču na aktivnosti i javnog i realnog sektora u zemljama regiona.

Goste je, u ime organizatora, pozdravila osnivač i urednica portala Balkan Green Energy, Branislava Jovičić, koja je, u obraćanju nosiocima energetske tranzicije, naglasila molbu da se, pri izradi bilo kakvih strategija, polazi od održivosti kao ključnog faktora, tim prije što svijet u kome živimo ne pripada samo nama nego i budućim generacijama.

Forum su, prigodnim obraćanjima, zvanično otvorili direktor Sekretarijata Energetske zajednice Artur Lorkovski, direktor kompanije Lafarge Serbia Dimitrije Knjeginjić, kao i ministarka rudarstva i energetike u Vladi Srbije, Dubravka Đedović.

