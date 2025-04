Organizuju Start-up kamp za studente

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis u saradnji sa Ekonomskim fakultetom organizuje Start-up kamp za studente, koji će biti održan od ponedjeljka do 12. aprila na Vučju.

Iz Tehnopolisa je saopšteno da taj program pruža mladima jedinstvenu priliku da razviju inovativne ideje kroz interaktivna predavanja, radionice i prezentacije uz podršku iskusnih mentora i uspješnih preduzetnika.

Učesnici će tokom kampa, kako je objašnjeno, imati priliku da upoznaju definiciju start-upa i istraže inovacioni ekosistem Crne Gore, nauče kako prepoznati, validirati i razviti preduzetničke ideje, razviju poslovne modele primjenom Lean Canvas metodologije, ovladaju tehnikama Design thinking-a za kreativno rješavanje problema, saznaju kako komercijalizovati ideje i osigurati konkurentsku prednost, istraže izvore finansiranja i programe podrške za start-upove i usavrše vještinu pitch prezentacije pred investitorima i stručnjacima.

„Učesnike očekuje bogat dodatni sadržaj, uključujući hiking ture, filmske večeri, druženje i zabavni program nakon radionica“, navodi se u saopštenju.

Učesnici će, na kraju kampa, predstaviti svoje ideje pred stručnim žirijem, koji će odabrati najbolje timove i nagraditi ih novčanim nagradama.

Tehnopolis pet godina zaredom organizuje kamp za mlade, koji ne samo da inspiriše nove ideje, već i omogućava mladima da aktivno rade na razvoju svojih projekata i ostvare važne poslovne konekcije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS