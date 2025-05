Organizuju promotivno pješačenje stazom do Pešića jezera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni parkovi Crne Gore (NPCG) će, u saradnji sa Turističkom organizacijom (TO) Kolašin, organizovati 5. juna promotivno pješačenje stazom do Pešića jezera.

„To je prilika da zainteresovani posjetioci koji vole boravak i pješačenje šumovitim predjelima, provedu prijatno vrijeme u zaštićenom prirodnom području Nacionalnog parka Biogradska gora i uživaju u njegovim ljepotama, ali i da zajedno obilježimo Svjetski dan životne sredine“, naveli su iz NPCG.

Oni su dodali da je staza dugačka 12 kilometara, ukupan uspon 2,12 hiljada metara, kao i da je tura kondiciono laka do srednje zahtijevna.

Tura podrazumijeva polazak sa Skijališta 1600, vožnju žičarom do Troglave, zatim odlazak do Zekove glave, izvora Biogradske rijeke, Vranjaka i povratak na skijalište.

Iz NPCG su kazali da je zahvaljujući kolašinskoj TO organizovan prevoz iz Kolašina do Skijališta 1600, u osam sati sa Trga boraca.

„U cilju dobre organizacije ture, neophodna je adekvatna obuća i odjeća, a takođe preporučujemo da ponesete vodu i hranu. Dobro raspoloženje se svakako podrazumjeva“, poručili su iz NPCG.

Oni su pozvali zainteresovane da blagovremeno potvrde učešće, odnosno prevoz kombijem na e-mail: [email protected]

„U cilju promocije staze do Pješića jezera, NPCG su sa TO Kolašin osmislili i štampali liflet koji je dostupan u Upravi NP, kao i u TO Kolašin.

Iz NTO su podsjetili d aje Pešića jezero drugo po veličini jezero Bjelasice i da se nalazi u podnožju vrhova Crna glava i Zekova glava na 1,84 metra, maksimalne dubine do 8,5 metara.

