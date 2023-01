Optimistične prognoze za Kinu podigle cijene nafte prema 87 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima prema 87 USD, podržane poboljšanim ekonomskim izgledima za Kinu koji nagovještavaju snažniju potražnju za naftom u drugoj ekonomiji svijeta.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila viša 47 centi nego na zatvaranju trgovine u četvrtak i iznosila je 86,63 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 39 centi višoj cijeni, od 80,72 USD.

Trgovci su se fokusirali na prognoze o snažnom oporavku kineske ekono9mije nakon ukidanja strogih mjera suzbijanja covida 19, prenosi Hina.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) prognozira da će zahvaljujući Kini globalna potražnja za naftom u ovoj godini dosegnuti rekordnih 101,7 miliona barela dnevno, a kineski oporavak prognozira i Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC).

“Mnogi trgovci vjeruju da ćemo najvjerovatnije svjedočiti snažnijoj potražnji iz Kine budući da iz dana u dan ukida covid mjere”, rekao je Naeem Aslam iz Avatradea.

Cijene nafte podržava i nada da će se američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) uskoro odlučiti za umjerenije podizanje kamatnih stopa i da će se izgledi za američku ekonomiju poboljšati.

Analitičari u Reutersovoj anketi procjenjuju da će Fed na naredne dvije sjednice podići kamatne stope po četvrtinu postotnog boda i potom ih zadržati na tom nivou barem do kraja godine.

“Sve su veće šanse, čini se, da će američka ekonomija tek blago usporiti”, rekla je u četvrtak potpredsjednica Feda Lael Brainard.

Edward Moya iz OANDA-e kazao je da dvije najveće ekonomije svijeta trebaju više sirove nafte.

Značajniji rast cijena zakočio je podatak o rastu zaliha sirove nafte u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u prošloj sedmici čak 8,4 miliona barela, najvećem od juna 2021.

OPEC je odvojeno objavio da je u četvrtak barel korpe nafte njegovih članica pojeftinio 2,02 USD, na 82,06 USD.

