Optimistične prognoze o Kini podigle cijene nafte

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u srijedu na međunarodnim tržištima na 87 USD, podstaknute prognozama o oporavku kineske potražnje i mogućem smanjenju ponude iz Rusije zbog zapadnih sankcija.

Na londonskom tržištu cijena barela je poslije podna bila viša 1,12 USD i iznosila je 87,04 USD. U Njujorku se barelom trgovalo za 1,28 USD više na 81,46 USD.

Trgovci su se danas fokusirali na procjene Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i Međunarodne agencije za energiju (IEA) o potražnji Kine, prenosi Hina.

“Kineska ekonomija je porasla samo tri odsto u prošloj godini, mnogo slabije nego što je Vlada planirala, ali bi ukidanje strogih mjera za borbu protiv covid-a 19 trebalo da podigne globalnu potražnju ove godine na rekordan nivo”, navela je IEA.

Istovremeno, kako su napomenuli, ponuda bi mogla biti ograničena odlukom Grupe sedam najrazvijenijih temalja (G7) da ograniči cijene ruske nafte.

OPEC procenjuje da će kineska potražnja ove godine porasti 510 hiljada barela dnevno, nakon što je smanjena prošle godine zbog politike nulte tolerancije prema kovidu.

Uprkos tome, kartel je potvrdio trenutnu procjenu rasta potražnje ove godine.

„U narednim mjesecima nijedna zemlja neće igrati važniju ulogu u oblikovanju odnosa između potražnje i ponude na naftnim tržištima od Kine”, smatra Stiven Brenok iz PVM-a.

Cijene su takođe bile podržane očekivanjima da će najnoviji izveštaji iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) pokazati da su zalihe sirove nafte pale 1,8 miliona barela prošle sedmice.

OPEC je odvojeno objavio da je cijena barela naftne korpe njegovih članica u utorak porasla 38 centi na 83,3 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS