Optimistične procjene rasta potražnje podigle cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte ojačale su u petak na međunarodnim tržištima zahvaljujući optimističnim procjenama potražnje Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i Međunarodne agencije za energiju (IEA).

Sirova nafta Brent porasla je 49 centi ili 0,6 odsto na 86,89 USD po barelu, dok su futuresi američke West Texas Intermediate (WTI) sirove nafte porasli 49 centi ili 0,6 odsto na 83,31 USD, prenosi SEEbiz.

Cijene na oba tržišta u stalnom su porastu od juna. Cijena na američkom tržištu je u četvrtak bila na najvišem nivou u ovoj godini, a u Londonu od kraja januara.

U petak je IEA upozorio da bi globalne zalihe mogle naglo pasti tokom ostatka godine i to bi potencijalno moglo još više povećati cijene, iako agencija očekuje da će rast potražnje usporiti na milion barela dnevno u narednoj godini, za 150 hiljada barela dnevno ispod prethodne prognoze.

OPEC je u četvrtak objavio da očekuje rast globalne potražnje za naftom u narednoj godini za 2,25 miliona barela dnevno, u odnosu na povećanje za 2,44 milijuna barela dnevno u ovoj godini. Obje prognoze ostale su nepromijenjene od prošlog mjeseca.

Raspoloženje na tržištu podupiru i podaci o potrošačkim cijenama u SAD-u za julu, što je pokrenulo nagađanja da se američka centralna banka Fed bliži kraju svog ciklusa agresivnog povećanja kamatnih stopa.

Na strani ponude, cijene podupire produženje smanjenja proizvodnje Saudijske Arabije i Rusije, uz strahove za ponudu zbog potencijalnog sukoba Rusije i Ukrajine koji bi poremetio isporuke ruske nafte u regiji Crnog mora.

No mješoviti kineski ekonomski podaci pritisnuli su raspoloženje tržišta. Dok su carinski podaci pokazali da uvoz sirove nafte raste iz godine u godinu, ukupni je kineski izvoz pao 14,5 odsto, a mjesečni se uvoz sirove nafte povukao sa skoro rekordnih visina u junu na najniži nivo od januara.

Ovosedmični podaci takođe su pokazali pad kineskih potrošačkih cijena u deflaciju. Fabričke cijene su u julu nastavile padati, što izaziva zabrinutost za potražnje za gorivima u drugoj po veličini svjetskoj ekonomiji.

OPEC je odvojeno objavio da je u četvrtak barel korpe nafte njegovih članica poskupio 1,55 USD, na 89,75 USD.

