Opštinski kapitalni budžeti nemaju rodnu dimenziju

Žabljak, (MINA-BUSINESS) – Budžetiranju projekata jačanja otpornosti na klimatske promjene, koji su velikim dijelom i kapitalni, potrebno je pristupiti uz detaljnu rodnu analizu, zaključeno je na radionici na Žabljaku.

“Dok opštine Crne Gore planiraju infrastrukturne i razvojne projekte, jedan ključni element i dalje ostaje u sjenci – rodna perspektiva”, saopšteno je iz Centra za ekonomske i evropske studije (CEES).

Na radionici održanoj na Žabljaku postavljeno je važno pitanje – mogu li javne investicije koje ne prepoznaju specifične potrebe žena i muškaraca uopšte biti održive, efikasne i pravedne.

Odgovor na to pitanje tražen je kroz razmjenu iskustava i znanja na temu rodno odgovornog budžetiranja, koje mora postati nezaobilazan alat u planiranju lokalnih politika.

Učesnici su razgovarali o tome kako orodnjavanje budžetskih procesa, posebno kapitalnih ulaganja, može doprinijeti stvaranju ravnopravnijeg i otpornijeg društva, naročito u uslovima klimatskih promjena koje dodatno produbljuju postojeće nejednakosti.

Radionica je održana u okviru projekta Rodno odgovorno finansiranje otpornosti na klimatske promjene u opštinama sjevera Crne Gore, koji implementira CEES u saradnji sa nevladinom organizacijom (NVO) Ženska akcija, uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije (ADA), Gender Budget Watchdog Network (GBWN) i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Dodatno, rodno odgovorno budžetiranje je važno u djelatnostima koje su najpodložnije nepovoljnom uticaju klimatskih promjena, a to su na sjeveru poljoprivreda i turizam.

Klimatske promjene pogoršavaju već znatno izražene nejednakost između muškaraca i žena zaposlenih u ovim djelatnostima.

Ekspertica Tamara Pešić je navela da su, prema statističkim podacima u Crnoj Gori, žene u manjini kao vlasnice nekretnina i poljoprivrednih gazdinstava, ali čine većinu među niskokvalifikovanim radnicima.

Ženama je ograničeno puno učešće u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju zbog ograničenog pristupa kućnom budžetu, nedovoljnoj zastupljenosti u udruženjima, ograničenog učešća u vlasništvu nad poljoprivrednim gazdinstvima i njihove široke i intenzivne uloge u ekonomiju brige o drugima.

Od ukupnog broja nosilaca poljoprivrednih gazdinstava, svega 12,9 odsto čine žene.

„Takođe, Zakon o turizmu i ugostiteljstvu nije rodno senzitivan, a učešće žena u pružanju usluga smještaja i usluga u restoranima iznosi 42,5 odsto, uz procenat preduzeća u vlasništvu žena u sektoru smještaja i pripremanja hrane od svega 9,3 odsto”, kazala je Pešić.

Imajući u vidu važnost turizma i poljoprivrede na sjeveru za povećanje zaposlenosti i životnog standarda građana i građanki, potrebno je budžetiranju projekata jačanja otpornosti na klimatske promjene, koji su velikim dijelom i kapitlani projekti, pristupiti uz detaljnu rodnu analizu, zaključeno je na radionici.

