Opštine na sjeveru dobiće po milion EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Opštine na sjeveru Crne Gore dobiće po milion EUR za realizaciju kapitalnih i infrastrukturnih projekata, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila informaciju o raspodjeli novca namijenjenog za razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave iz Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore.

„U okviru kapitalnog budžeta za ovu godinu za pomoć manje razvijenim lokalnim samoupravama sa sjevera za realizaciju kapitalnih projekata iz sredstava ostvarenih od ekonomskog državljanstva, opredijeljen je iznos od po milion EUR po jedinici lokalne samouprave iz prihoda ostvarenih realizacijom Programa“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je Uprava za kapitalne projekte zadužena da zaključi posebne ugovore o namjenskoj potrošnji dodijeljenog novca jedinicama lokalnih samouprava, i to Kolašinu, Mojkovcu, Šavniku, Bijelom Polju, Beranama, Andrijevici, Rožajama, Gusinju, Plavu, Petnjici.

Kako su naveli, Uprava je zadužena da u okviru svog budžeta obezbijedi po milion EUR za Žabljak, Pljevlja i Plužine u okviru aktivnosti pomoć lokalnim samoupravama u rješavanju infrastrukturnih problema.

„U raspravi je naglašeno da je prilikom zaključivanja posebnih ugovora o namjenskoj potrošnji dodijeljenih sredstava potrebno voditi računa da projekti koji će biti predmet ugovora se ne finansiraju iz sredstava pretpristupne podrške Evropske unije Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Vlada je donijela odluku o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju u područnim jedinicama Petnjica, Plav, Kolašin, Nikšić i Rožaje (sanitarna sječa u ovoj godini).

Kako su kazali iz Vlade, tom odlukom obuhvaćena je opožarena drvna masa nastala usljed šumskih požara tokom prošle godine, a čijim uklanjanjem bi se sanirale posljedice požara i smanjio negativan uticaj na okolinu koji mogu da se pojave usljed pojave biljnih bolesti i insekata.

„Takođe, odlukom je obuvaćena i drvna masa nastala usljed vremenske nepogode – vjetra, i kao takva predstavljaju potencijalnu opasnost za oštećenje i obolijevanje zdravih stabala“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da ukupno očekivani minimalni prihod po tom osnovu iznosi 57.769 EUR.

Vlada je donijela odluku o dodjeli prava na komercijalno korišćenje nedrvnih šumskih proizvoda u šumama i na šumskom zemljištu u državnoj svojini za ovu godinu.

Iz Vlade su rekli da je predmet odluke dodjela prava na komercijalno korišćenje nedrvnih šumskih proizvoda – cvjetovi, sjeme, plodovi, smola, četine, lišće šumskog drveća i grmlja, trava, mahovina, paprat, šušanj, treset, humus, ljekovito, aromatično i jestivo bilje, šumsko voće i gljive.

„I to u područnim jedinicama: Pljevlja, Rožaje, Berane, Petnjica, Plav, Andrijevica, Gusinje, Bijelo Polje, Podgorica, Kolašin, Mojkovac, Danilovgrad, Nikšić, Plužine, Žabljak, Šavnik i Kotor, u svim gazdinskim jedinicama u kojima gazduje Uprava za gazdovanje šumama i lovištima, po spisku vrsta nedrvnih šumskih proizvoda i utvrđenih tržišnih cijena za ovu godinu, a u skladu sa raspisanim javnim oglasom“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je Uprava za gazdovanje šumama i lovištima prethodno utvrdila tržišne cijene za nedrvne šumske proizvode, koje se mogu koristiti u komercijalne svrhe i na osnovu kojih se planira prihod iz te oblasti.

Kako su kazali, prema utvđenim cijenama projektuje se najmanji prihod budžeta u iznosu od 80 hiljada EUR.

Vlada je donijela odluku o alokaciji sredstava prikupljenih sprovođenjem javne aukcije za dodjelu emisionih kredita za prošlu godinu.

„Na javni poziv Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma za dodjelu emisionih kredita za prošlu godinu prijavila se jedna kompanija – Elektroprivreda, koja upravlja stacionarnim postrojenjem koje obavlja aktivnosti, odnosno djelatnosti koje emituju gasove sa efektom staklene bašte“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je prodajom emisionih kredita na javnoj aukciji prikupljeno 9.255.775 EUR.

Oni su kazali da je dobijeni novac uplaćen na žiro račun Fonda za zaštitu životne sredine i da se može koristiti za zaštitu i unapređenje životne sredine, podsticanje izgradnje obnovljivih izvora energije i podsticanje inovacija u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije.

Kako su naveli, ukupan iznos sredstava kojima Eko-fond može raspolagati iznosi 7.867.409 EUR, dok je preostali dio od 1.388.366 EUR porez na dobit.

Vlada je, kako su saopštili, usvojila predlog Komisije za sprovođenje aukcije da se 4,1 milion EUR, odnosno 52,11 odsto sredstava, izdvoji za podsticanje izgradnje obnovljivih izvora energije, odnosno ko-finansiranje projekta Solari 3000+ i 500+.

Iz Vlade su kazali da je za zaštitu i unapređenje životne sredine Komisija opredijelila 2.667.409 EUR, odnosno 33,9 odsto, dok je za podsticanje inovacija u skladu sa Strategijom pametne specijalizacijeopredijelila 1,1 milion EUR, odnosno 13,98 odsto.

