Opština Bar uplatila sredstva za eksproprijaciju

Bar, (MINA-BUSINESS) – Opština Bar uplatila je sredstva neophodna za eksproprijaciju zemljišta na Maljeviku u Sutomoru, čime je ispunila sve svoje predviđene obaveze na tom projektu.

Iz Opštine Bar je saopšteno da su time, nakon prethodne realizacije dijela obaveza tokom 2021. godine, stvoreni svi preduslovi da se krene sa jednom od najvećih investicija u oblasti razvoja turizma na teritoriji barske opštine.

“To je naročito važno za razvoj spičanskog kraja i politiku ravnomjernog razvoja svih dijelova grada, kao prioriteta lokalne uprave”, navodi se u saopštenju.

Sredstva su, kako se dodaje, uplaćena na osnovu Odluke Ministarstva finansija o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u Sutomoru – na lokaciji Maljevik, u cilju izgradnje saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom koja je predviđena, a koja je preduslov za otpočinjanje realizacije izgradnje turističkog kompleksa na Maljeviku.

Opština Bar iskazuje zahvalnost svima koji su pružili doprinos da ova problematika riješi ažurno, na najkvalitetniji način i u najboljem interesu lokalne zajednice, građana i ukupnog napretka i daljeg ubrzanog razvoja Bara, ali i šire turističke ponude cijele države.

“Uvjereni smo da će ovaj prioriteti projekat ubrzo potvrditi svoj kvalitet i zajedno sa svim drugim razvojnim investicijama u oblasti turizma na teritoriji Bara, koje su vrijedne preko 200 miliona EUR, pružiti novi zamah razvoju naše opštine”, zaključuje se u saopštenju.

