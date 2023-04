Opština Bar podržava mlade u agrobiznisu

Bar, (MINA-BUSINESS) – Opština Bar raspisala je javni poziv za učešće u Programu podrške razvoju poljoprivrede za mlade poljoprivrednike kroz finansijsku podršku.

Ukupan iznos budžetskih sredstava opredijeljenih za raspodjelu po ovom pozivu iznosi 40 hiljada EUR.

Shodno usvojenom Programu podrške razvoju poljoprivrede za mlade poljoprivrednike 2021-2024. – mladi u agrobiznisu, kojim su po prvi put prepoznati mladi u poljoprivredi, lokalna uprava treću godinu zaredom finansijski podržava mlade do 30 godina koji žele da obavljaju poljoprivrednu djelatnost u gradskim, a posebno u ruralnim područjima.

Na taj način, Opština Bar želi da podstakne razvoj društvene svijesti kod mladih o značaju poljoprivrede i unapređenje njihovih znanja i vještina u toj oblasti, što će doprinijeti povratku mladih u seoska područja i punoj valorizaciji svih potencijala koje barska opština posjeduje u smislu poljoprivredne djelatnosti.

Pravo da se prijave na javni poziv imaju nezaposleni koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje – Biro rada Bar kao potencijalni preduzetnici koji žele da razviju svoju biznis ideju i započnu samostalno poslovanje u poljoprivredi.

Najviši iznos dodijeljenih sredstava po odobrenom biznis planu iznosi deset hiljada EUR, a isti se finansira u iznosu od 100 odsto opravdanih troškova.

Odobrena sredstva se mogu koristiti isključivo za finansiranje opravdanih troškova poput troškova nabavke opreme i mehanizacije, oformljivanja pčelinjih zajednica, kupovine domaćih životinja, sjemenskog i sadnog materijala za povrtarsku proizvodnju, izgradnju plastenika, adaptaciju i dogradnju postojećih, odnosno izgradnju novih objekata, podizanje novih i revitalizaciju postojećih višegodišnjih zasada voća, vinograda i maslina, podizanje novih zasada ljekovitog i aromatičnog bilja, te za dobijanje gotovih proizvoda koji se mogu plasirati na tržištu, a koji su dobijeni sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom.

Javni poziv je otvoren 30 dana, a detaljnije informacije o načinima podnošenja prijave, neophodnoj pratećoj dokumentaciji uz prijavni formular i proceduri realizacije mogu se pronaći na sajtu Opštine Bar www.bar.me

Osim toga, svi zainteresovani građani mogu se obratiti i Sekretarijatu za privredu putem mejla [email protected], telefona 030 301 450 kao i dolaskom u kancelariju Sekretarijata.

