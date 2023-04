Oprez uoči objave poslovnih izvještaja

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu se u ponedjeljak trgovalo oprezno, pri čemu su berzanski indeksi stagnirali, dok ulagači čekaju kvartalne poslovne rezultate niza kompanija koji bi mogli značajno da utiču na smjer tržišta.

Dow Jones ojačao je 0,2 odsto na 33.875 bodova, a S&P 500 neznatno na 4.137 poena. Nasdaq indeks oslabio je 0,29 odsto na 12.037 bodova.

Stagnacija indeksa posljedica je suzdržanosti ulagača uoči objava poslovnih rezultata niza velikih tehnoloških kompanija, prenosi Hrportfolio.

Od početka godine, cijene dionica u tom sektoru snažno su porasle i bile najveća podrška rastu Wall Street-a. Stoga poslovni rezultati kompanija za prvo tromjesečje predstavljaju, kako smatraju analitičari, test je li taj rast opravdan.

Dionica Microsofta bila je pod pritiskom dok se čekaju poslovni rezultati koje će taj tehnološki div objaviti danas.

Od početka godine, cijena dionice Microsofta porasla je više od 17 odsto, a rezultati u prvom tromjesečju pokazaće je li tako snažan rast cijene dionice opravdan.

Narednih dana, finansijske izvještaje objaviće i tehnološki divovi, kao što su Amazon.com, Alphabet i Meta Platforms.

Od 90 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, koje su do sada objavile finansijske izvještaje, njih 77 odsto ostvarilo je veću zaradu nego što se očekivalo.

No, očekivanja nijesu baš blistava. Prema procjenama analitičara u anketi Reutersa, zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa biće u prvom tromjesečju oko pet odsto manje nego u istom prošlogodišnjem kvartalu.

Ulagači su oprezni i zbog toga što se očekuje dalje povećanje kamata američke centralne banke na sjednici početkom maja.

Doduše, inflatorni pritisci u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) postupno popuštaju, no nedovoljno, pa bi banka mogla da nastavi sa zaoštravanjem monetarne politike.

Na tržištu novca procjenjuju se da postoji više od 90 odsto izgleda da će centralna banka povećati kamate za dodatnih 0,25 procentnih poena, u rasponu od pet do 5,25 odsto.

I na evropskim berzama se trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks oslabio je neznatno na 7.912 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,11 odsto na 15.863 poena, a pariski CAC blago na 7.573 boda.

