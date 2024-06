Oprez na svjetskim berzama

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim berzama se ove sedmice trgovalo oprezno, jer inflacija u svijetu ne popušta tako brzo kako su se ulagači nadali, pa bi kamatne stope centralnih banaka mogle ostati povišene duže nego što se očekivalo.

Na Wall Streetu je Dow Jones oslabio 0,1 odsto na 39.118 bodova, a za toliko je skliznuo i S&P 500, na 5.460 poena. Nasdaq indeks ojačao je 0,2 odsto, na 17.732 boda.

Na berzama je vladao oprez, jer je ulagače zabrinuo rast inflacije u nekoliko zemalja, između ostalih u Australiji i Kanadi, prenosi Hrportfolio.

Na tržištima se duže vrijeme smatralo da je ciklus povećanja kamata u svijetu završen i da slijedi popuštanje monetarne politike.

No, rast inflacije u Australiji i poruka iz tamošnje centralne banke da se na prošloj sjednici razgovaralo o povećanju kamata, izazvali su strahovanja od daljeg zaoštravanja monetarne politike.

S najviše nestrpljenja čekao se izvještaj o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD). U petak objavljeni podaci pokazali su da su cijene na mjesečnom nivou porasle 0,1 odsto, a na godišnjem 2,6 odsto.

To je nešto niža inflacija nego mjesec ranije, no to nije osjetnije uticalo na očekivanja u vezi sa kamatnim stopama američke centralne banke.

Čelnici Federalnih rezervi (Fed) već duže vrijeme poručuju da je inflacija i dalje osjetno iznad planirane vrijednosti od oko dva odsto i procjenjuju da je do kraja godine moguće jedno smanjenje kamata.

Na tržištu se, pak, spekuliše da će Fed do kraja godine u dva navrata smanjiti kamate, počevši od septembra.

Uprkos stagnaciji posljednjih sedmica, u prvih šest mjeseci ove godine Nasdaq indeks skočio je više od 18 odsto, dok je S&P 500 porastao 14,5 odsto, a Dow Jones 3,8 odsto.

Snažan rast Nasdaqa i S&P-a najviše se zahvaljuje euforiji u vezi sa razvojem vještačke inteligencije, no na tržištu je sve češće pitanje je li tako snažan rast cijena tehnoloških dionica održiv.

I na evropskim berzama se trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,9 odsto na 8.164 boda, a pariski CAC 1,9 odsto na 7.479 poena. Frankfurtski DAX porastao je 0,4 odsto na 18.235 bodova.

