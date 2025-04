Strateško opredjeljenje ravnomjeran razvoj svih regiona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Strateško opredjeljenje Crne Gore je ravnomjeran razvoj svih regiona, budući da trenutno dominira kupališni turizam koji karakteriše izražena sezonalnost, saopštila je ministar turizma Simonida Kordić.

Ona je na sastanku sa direktorom turističkog sektora Abu Dabija Salehom Mohamedom Al Geziry, istakla cilj razvoja diverzifikovane ponude koja bi omogućila produženje turističke sezone, sa fokusom na koncept „sezona 365 dana”.

Tokom razgovora, sagovornici su razmotrili ključne preduslove za unapređenje kvaliteta turističke ponude u Crnoj Gori, među kojima su posebno istaknute aviodostupnost i infrastruktura.

Iz Ministarstva su rekli da je posebna pažnja posvećena potencijalima sjevernog dijela Crne Gore, koji, kroz očuvanu prirodu i mogućnosti za aktivni odmor, može odgovoriti na potrebe savremenog turiste.

Al Geziry podijelio je iskustva iz svoje destinacije, posebno ističući izazove niže popunjenosti tokom ljetnjih mjeseci usljed visokih temperatura.

On je ponudio podršku i saradnju u oblastima razvoja MICE, nautičkog i kruzing turizma, kao i u drugim segmentima.

Takođe, on je izrazio interesovanje za politiku Crne Gore u razvoju seoskih domaćinstava.

Kordić je istakla spremnost da podijeli crnogorska iskustva i modele podsticaja u ovoj oblasti, kao i da dodatno ojača međusobnu saradnju.

