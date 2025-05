Opredijeljen iznos od 1,4 miliona za unapređenje turističke ponude

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo turizma i Nacionalna turistička organizacija (NTO) raspisali su danas javni poziv za Program podsticajnih mjera u oblasti turizma za ovu godinu, za koji je opredijeljeno 1,4 miliona EUR.

Programom je predviđena realizacija sedam ciljanih mjera podrške usmjerenih na unapređenje konkurentnosti destinacije, proširenje turističke ponude i produženje sezone.

Ministarstvo turizma realizuje tri mjere koje imaju za cilj ravnomjerniji turistički razvoj i bolju integraciju lokalnih zajednica.

“Prva mjera je podrška organizovanju manifestacija/festivala, čiji je cilj diverzifikacija turističke ponude kroz razvoj manifestacionog turizma sa akcentom na razvoj sjevernog regiona Crne Gore. Druga mjera je unapređenje ponude i podizanje kvaliteta usluga u ruralnom turizmu, odnosno podrška unapređenju smještajnih i pratećih kapaciteta u seoskim domaćinstvima, uz promociju održivosti i digitalizacije”, navodi se u saopštenju.

Treća mjera je unapređenje kvaliteta turističke ponude i digitalizacija, koja obuhvata razvoj ponude u oblasti kulturnog, sportsko-rekreativnog i avanturističkog turizma, kao i digitalne projekte.

NTO implementira četiri mjere usmjerene na promociju destinacije i unapređenje konkurentnosti.

“Četvrta mjera je podrška za razvoj MICE turizma, koja uključuje podršku za unapređenje kapaciteta za MICE turizam, za organizaciju međunarodnih događaja u Crnoj Gori i podršku za organizaciju studijskih posjeta organizatora MICE događaja”, navodi se u saopštenju.

Peta mjera je podrška za organizaciju studijskih posjeta turoperatora i turističkih agencija, čiji je predmet podrške organizacija studijskih posjeta Crnoj Gori u ovoj godini za predstavnike turoperatora i turističkih agencija sa emitivnih tržišta. Šesta mjera je partnerstvo sa turoperatorima i turističkim agencijama u promociji Crne Gore kao turističke destinacije, čiji je predmet podrške realizacija aktivnosti na promociji Crne Gore kao turističke destinacije u partnerstvu sa turoperatorima i turističkim agencijama sa emitivnih tržišta: Velike Britanije, Njemačke, Francuske i ostalih emitivnih tržišta za Crnu Goru, osim emitivnih tržišta zemalja regiona, u ovoj godini.

Sedma mjera je podrška za unapređenje organizovanih avionskih dolazaka putem zajedničke marketing kampanje sa turoperatorima, čiji je predmet podrške unapređenje organizovanih avionskih dolazaka putem zajedničke marketing kampanje u ovoj i/ili narednoj godini sa turoperatorima koji realizuju redovne letove ka Crnoj Gori sa emitivnih tržišta osim tržišta zemalja regiona.

Javni pozivi za sve mjere objavljeni su i dostupni na internet stranicama Ministarstva turizma i NTO-a.

“Pozivamo sve zainteresovane subjekte da apliciraju i doprinesu kreiranju raznovrsnije, održive i konkurentne turističke ponude Crne Gore”, zaključuje se u saopštenju.

