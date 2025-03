Oporavak indeksa

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Američki dionice su porasle u srijedu, bilježeći oporavak nakon uzastopnih gubitaka jer su se ulagači nadali da će izuzeće za proizvođače automobila od kontroverznih carina predsjednika Donalda Trumpa otvoriti vrata novim ustupcima.

Dow Jones Industrial Average odskočio je 485,6 bodova ili 1,14 odsto, povrativši se nakon pada za više od 1300 bodova tokom posljednje dvije sesije. S&P 500 i Nasdaq Composite dodali su 1,11 odsto odnosno 1,46 odsto.

Sva tri indeksa bila su na putu da prekinu dvodnevne gubitničke nizove, prenosi SEEbiz.

Dionice su porasle nakon što je Bijela kuća rekla da je odobrila jednomjesečnu odgodu carina za proizvođače automobila čiji su automobili u skladu sa Sporazumom Sjedinjenih Američkih Država, Meksika i Kanade. Stellantis je porastao deset odsto, dok su Ford i General Motors dodali više od pet odsto, odnosno osam odsto.

Sekretarica za medije Bijele kuće, Karoline Leavitt, takođe je rekla da je Trump otvoren za pružanje dodatnih izuzeća od poreza.

Analitičar investicione strategije u Bairdu, Ross Mayfield, rekao je da trgovci vide da će uprava odgovoriti na pritisak tržišta.

„Bijela kuća će se namučiti kako bi prilagodila politiku prema potrebi. Ovo je dodatna potvrda za investitore koji se tako osjećaju”, kazao je Mayfield.

U poslijepodnevnom trgovanju nakon objave uslijedio je veliki porast. Otprilike četiri od pet članova indeksa S&P 500 pratili su dobitke, dok je Russell 2000 usmjeren na malu kapitalizaciju napredovao oko jedan odsto.

Tehnološke dionice kao što su Microsoft i Tesla takođe su se pojavile na sjednici, zaokret nakon što je sektor doveo do nedavnog pada tržišta.

