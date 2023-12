Oporavak berzanskih indeksa na krilima tehnološkog sektora

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Dow Jones Industrial Average porastao je u četvrtak, oporavivši se od najgoreg dana indeksa od oktobra kada se nastavio rast na kraju godine.

Dow s 30 dionica dobio je 255 bodova ili 0,7 odsto, dok je Nasdaq Composite napredovao jedan odsto. S&P 500 je dodao 0,8 odsto, što, prema trenutnim cijenama, stavlja širi indeks za više od jedan odsto od rekorda, prenosi SEEbiz.

Napredak indeksa S&P 500 bio je širok s više od 450 imena koja su porasla u širem indeksu. Micron Technology bila je najbolja, skočivši devet odsto nakon što je proizvođač memorijskih čipova nadmašio kvartalna očekivanja i ponudio smjernice za tekuće tromjesečje koje su premašile predviđanja. Dionice čipova znatno su porasle, pri čemu su Intel i Advanced Micro Devices porasli za dva odsto.

Salesforce je bio među vodećim naprednicima u Dowu, porastao za više od dva odsto nakon nadogradnje od Morgan Stanleya.

Wall Street dolazi nakon gubitničkog dana kada su ulagači uzeli dobit nakon nedavnih dobitaka. Dow i Nasdaq zabilježili su svoje najgore sjednice od oktobra, a svaki je prekinuo devetodnevni pobjednički niz. U međuvremenu, S&P 500 zabilježio je najgori dan od septembra.

Od svojih najnižih krajnjih granica u oktobru do utorka, Dow i S&P 500 skočili su više od 15 odsto. Nasdaq Composite porastao je otprilike 19 odsto u istom periodu.

