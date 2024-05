OPEC+ bi mogao produžiti smanjenje proizvodnje

London, (MINA-BUSINESS) – Organizacija zemalja izvoznica nafte koja proizvodi naftu i njeni saveznici mogli bi ove sedmice produžiti postojeća smanjenja proizvodnje, rekli su delegati i analitičari za CNBC.

Grupa, zajednički poznata kao OPEC+, trebalo je da se sastane u Beču 1. juna, ali je taj susret pomaknut za 2. jun.

Proizvođači OPEC+ trenutno sprovode smanjenje snabdjevanja za ukupno 5,86 miliona barela dnevno. Samo dva miliona barela dnevno od ovih smanjenja predstavljaju jednoglasne obveze prema politici OPEC grupe i ističu krajem ove godine, prenosi SEEbiz.

Ostatak se dobrovoljno smanjuje za podskup saveza. Smanjenje od 1,66 miliona barela po barelu na snazi je do kraja godine, a zalihe 2,2 miliona barela dnevno smanjene su do kraja drugog tromjesečja.

Tržišni učesnici razmatraju hoće li se ovo posljednje smanjenje produžiti za još jedno tromjesečje, usred predviđenog povećanja potražnje.

“U junu bi Kina uglavnom ostala bez održavanja rafinerija, potrošnja u SAD-u se poboljšava kako se ljeto približava, tako da bi u junu već trebalo da bude negativni bilans sirove nafte”, rekao je vodeći analitičar sirove nafte u Kpleru za CNBC, Viktor Katona.

Koalicija OPEC+ takođe razmatra usklađenost pojedinih članica s kvotama, tražeći od prekomjernih proizvođača da sprovedu dodatna smanjenja. Irak i Kazahstan imaju detaljne planove kompenzacije.

Tri delegata OPEC+, koji su govorili anonimno zbog osjetljivosti razgovora, rekli su za CNBC da će smanjenje snabdjevanja 2,2 miliona barela po danu vjerovatno biti produženo, a četvrti je rekao da je to scenario koji tržište očekuje. Jedan je delegat priznao vjerojatnu skučenost tržišta u drugoj polovini godine, ali je primijetio da je zabrinutost zbog potražnje postojala sve do nedavno.

Posljednji mjesečni izvještaj OPEC-a o tržištu nafte iz maja predviđa porast potražnje od 2,25 miliona barela po danu ove godine.

