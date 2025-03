Olakšati trgovinu kroz upravljanje carinskim rizikom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Upravljanje carinskim rizikom igra ključnu ulogu u olakšavanju trgovine, ocijenila je vršiteljka dužnosti direktorice CEFTA Sekretarijata, Danijela Gačević.

„Naša misija je da obezbijedimo da, uz dostupne resurse i alate, podržimo carinske administracije u jačanju sigurnosti, poboljšanju efikasnosti i olakšavanju legitimne trgovine, uz minimizaciju rizika“, rekla je Gačević na seminaru za eksperte CEFTA za upravljanje carinskim rizikom.

Ona je dodala da zajedno mogu efikasnije da procijene izazove i, što je najvažnije, da razumiju kako da ih riješe.

„Upravo to je svrha Strategije na kojoj trenutno radimo“, dodala je Gačević.

Seminar je organizovala SEED+ Akcija, u saradnji sa Kancelarijom za međunarodne odnose Agencije za carine i monopole Italije (ADM) i Regionalnom direkcijom Sicilije u Palermu.

Seminar je bio posvećen finalizaciji Strategije upravljanja carinskim rizikom CEFTA za period 2025-2028, kao i integrisanju najboljih praksi na evropskom i međunarodnom nivou.

Poseban akcenat stavljen je na korišćenje tehnologije za unapređenje efikasnosti i sigurnosti u olakšavanju trgovine, uz osiguranje usklađenosti carinskih administracija sa standardima EU i jačanje integracije CEFTA sa Evropskom unijom.

Direktor Kancelarije za međunarodne odnose i opunomoćeni ministar Andrea Mazzella, rekao je da je carinska integracija Zapadnog Balkana ključni element u jačanju stabilnosti i ekonomskog napretka.

On je dodao da je ADM posvećen koordinaciji ovog procesa.

U sklopu programa, učesnici su posjetili Carinsku upravu u Palermu, gdje su imali priliku da se upoznaju sa praktičnom upotrebom skenerske opreme i hemijske laboratorije kojom upravlja ADM, stičući dragocjena saznanja o naprednim tehnikama carinske kontrole i inspekcijama zasnovanim na procjeni rizika.

