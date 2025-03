Okrenuti se domaćoj proizvodnji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Preliminarni podaci Popisa poljoprivrede potvrđuju ogroman potencijal države za proizvodnju zdrave i kvalitetne hrane, ocijenjeno je iz Pokreta Naprijed.

„Crna Gora se odlikuje izuzetnim geografskim i klimatskim uslovima, koji omogućavaju proizvodnju širokog spektra poljoprivrednih kultura – od voća i povrća u plodnim ravnicama zetske i bjelopavlićke doline, preko stočarstva u brdsko-planinskim predjelima, do vinogradarstva koje uspijeva pod mediteranskim suncem“, navodi se u saopštenju.

Preliminarni rezultati Popisa poljoprivrede prošle godine pokazuju da u Crnoj Gori postoji 26,71 hiljada poljoprivrednih gazdinstava, koja zajedno obrađuju 248,23 hiljade hektara poljoprivrednog zemljišta.

„U vremenu kada smo svjedoci rastuće uvozne zavisnosti, neophodno je da se vratimo domaćoj proizvodnji i oslonimo se na sopstvene resurse. Vrijeme je da podržimo domaće proizvođače i biramo zdravu hranu iz naših sela i farmi. Kupovinom domaćih proizvoda ne samo da jačamo ekonomiju, već i čuvamo naš identitet, tradiciju i zdravlje“, rekli su iz Pokreta Naprijed.

Crna Gora, kako se dodaje, ima sve uslove da postane lider u organskoj i održivoj proizvodnji hrane.

„Savremene tehnologije, edukacija i podrška mladim poljoprivrednicima mogu stvoriti samoodrživ sistem koji će zadovoljiti domaće potrebe i omogućiti izvoz visokokvalitetnih proizvoda“, dodaje se u saopštenju.

Pokret Naprijed pozvao je sve građane da se okrenu domaćim proizvodima, podrže lokalne farmere i prepoznaju poljoprivredu kao stratešku granu razvoja naše zemlje.

„Samo zajedničkim snagama možemo obezbijediti sigurniju budućnost, ekonomski napredak i zdraviji život za sve nas“, zaključuje se u saopštenju.

