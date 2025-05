Ohrabruju početni pokazatelji za ovu sezonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Početni pokazatelji za ovu turističku sezonu su ohrabrujući, saopštila je ministar turizma, Simonida Kordić i dodala da ako se realizuju najavljene aktivnosti, očekuje uspješnu sezonu.

Ona je na sastanku sa ministrom regionalnog razvoja Češke, Petrom Kulhanekom, prilikom posjete Češkoj, gdje je učestvovala na Svjetskom turističkom forumu, ukazala na posvećenost Crne Gore jačanju svoje međunarodne pozicije, u okviru spoljnopolitičkih prioriteta i evropskog integracionog procesa.

Kordić je istakla važnu ulogu saradnje sa međunarodnim organizacijama, posebno UN Turizmom kao ključnim globalnim partnerom u sektoru.

Sagovornici su istakli dobre odnose Crne Gore i Češke, uz zajedničku ocjenu da postoji prostor za dalje jačanje saradnje, posebno u oblasti turizma.

Kulhanek je naveo da Crna Gora ima izuzetne turističke mogućnosti i da, pored atraktivne obale, ima izuzetan potencijal za razvoj planinskog i ruralnog turizma.

Kordić je posebno istakla značaj ulaganja u sistem vještačkog osnježavanja, što će povećati broj skijaških dana i unaprijediti zimsku sezonu.

Ona je ukazala i na važnost razvijene saobraćajne infrastrukture i proširenja kapaciteta crnogorskih aerodroma kao preduslova za dalji razvoj turizma.

U fokusu razgovora bila je i regionalna inicijativa za zajednički nastup zemalja regiona ka udaljenim tržištima poput Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Japana i Kine. Kordić je naglasila da je riječ o modelu zasnovanom na saradnji, a ne konkurenciji, što je Kulhanek pozdravio, prepoznajući značaj ovog pristupa za putnike sa tih tržišta.

Sagovornici su izrazili spremnost za intenziviranje saradnje između nadležnih institucija dvije zemlje u cilju zajedničkog unapređenja turističkih politika i razmjene iskustava.

Svjetski turistički forum ove godine okupio je predstavnike javnog i privatnog sektora, nacionalnih turističkih organizacija i akademske zajednice.

“Fokus ovogodišnjeg izdanja je na inovacijama, osnaživanju preduzetništva i primjeni vještačke inteligencije u turizmu, s ciljem pronalaženja rješenja za aktuelne izazove i oblikovanja održive budućnosti turizma”, zaključuje se u saopštenju.

