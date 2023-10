Ohrabruju napori regulatora u cilju poboljšanja stanja na tržištu kapitala

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorsko tržište kapitala nije uspjelo da se razvije do stepena u kojem bi zaista igralo važnu ulogu u domaćoj ekonomiji, saopštio je predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, i dodao da je ohrabren naporima regulatora da se to stanje popravi.

On je na otvaranju prve međunarodne konferencije Montenegro Financial Markets, koju organizuju Komisija za tržište kapitala, Ministarstvo finansija i Centralna banka, kazao da tržište kapitala igra ključnu ulogu u ekonomskom sistemu jedne zemlje, jer ima potencijal da omogući finansiranje rasta i razvoja kompanija, utiče na diversifikaciju investicionih portfolija, podrži inovacije, unaprijedi vlasničku strukturu i upravljanje kompanijama, privuče strani kapital, omogući institucionalno ulaganje i podstakne konkurenciju, doprinoseći tako opštem ekonomskom prosperitetu.

“Nažalost, crnogorsko tržište kapitala nije uspjelo da se razvije do stepena u kojem bi zaista igralo važnu ulogu u našoj ekonomiji. Svjedoci smo da se tržište kapitala suočavalo sa ozbiljnim problemima, uključujući nedostatak likvidnosti, probleme s fondovima iz vaučerske privatizacije, ograničenu ponudu finansijskih proizvoda, kao i hronični nedostatak povjerenja ulagača, što je uticalo da bude slabo privlačno i za domaće i za međunarodne investitore“, rekao je Milatović.

On je, kako je saopšeno iz Službe za informisanje predsjednika, poručio da su nedovoljno razvijeno korporativno upravljanje i neadekvatni poslovni izvještaji kompanija neki od suštinskih problema sa kojima se tržište kapitala u Crnoj Gori suočavalo dugi niz godina.

„Ovi problemi, ali i neadekvatan odgovor regulatora u prethodnom periodu, na čelu sa prethodnim rukovodstvom, kao i sporost u reakciji ostalih relevantnih institucija, usporili su razvoj našeg tržišta kapitala i spriječili ga da igra važniju ulogu unutar našeg ekonomskog sistema”, ocijenio je Milatović.

On je kazao da ga raduje da je novi menadžment Komisije za tržište kapitala svjestan izazovnog nasljeđa i da je ohrabren njihovim naporima da se suoče sa tim problemima i tako obnove povjerenje domaćih i stranih investitora.

“Kao neko ko dolazi upravo iz svijeta ekonomije, razumijem težinu izazova koji je pred njima. Za isti je potrebna koordinacija sa svim relevantnim institucijama, profesionalnost i znanje, kako bi se svi ovi izazovi uspješno prevazišli. Ja sam siguran da će u narednom periodu Komisija pokazati da posjeduje sve ove kvalitete“, saopštio je Milatović.

On je poručio da zadatak nije lak i da tržište kapitala ostaje relativno malo i zahtijeva dalji razvoj da bi ostvarilo puni potencijal.

„To iziskuje dodatne reforme, kako bi se poboljšao regulatorni okvir, smanjili troškovi transakcija, unaprijedilo korporativno upravljanje i poslovno izvještavanje i promovisalo tržište kapitala i među investitorima i među kompanijama“, rekao je Milatović.

Prema njegovim riječima, da bismo privukli ugledne investitore, neophodne su transparentne i nezavisne institucije.

„Stoga, često ponavljam da vladavina prava, predvidivost pravnog sistema i dobro upravljanje, imaju veći značaj od povoljnih poreskih politika. A to je lekcija koju smo naučili na teži način. Zato apelujem upravo na učesnike na tržištu kapitala, a prije svega na regulatora, da inicira sve neophodne zakonske izmjene, koje će ići u smjeru unapređenja ovog bitnog segmenta naše ekonomije”, zaključio je Milatović.

Dvodnevna konferencija održava se prvi put i ima za cilj okupljanje vodećih stručnjaka i istaknutih ličnosti iz svijeta finansija, kako iz regiona tako i iz međunarodne poslovne zajednice.

Konferencija će se baviti brojnim ključnim temama koje utiču na savremeno finansijsko okruženje, uključujući ulogu kompanija za upravljanje imovinom, izazove održivih finansija i dinamiku odnosa države prema tržištu kapitala.

Cilj konferencije je da postavi Crnu Goru i tržište kapitala pod svijetla reflektora i istakne rezultate koji su postignuti u relativno kratkom periodu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS