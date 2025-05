Ogroman potencijal za unapređenje saradnje sa Japanom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ekonomija, nauka i inovacije oblasti su u kojima postoji ogroman potencijal za unapređenje bilateralne saradnje Crne Gore i Japana, saopštio je japanski ministar ekonomije Kiuči Minoru na sastanku sa crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem.

„Japan i Crna Gora dijele vrijednosti demokratije i vladavine prava, a u domenu ekonomije, nauke i inovacija postoji ogroman potencijal za unapređenje bilateralne saradnje”, kazao je Minoru na sastanku sa Spajićem, koji boravi u prvoj radnoj posjeti Japanu.

On je dodao da je sa geografske tačke gledišta Crna Gora važna Evropi i Japanu, zbog čega snažno podržava napore da se ojača ekonomija i unaprijedi njena poziciju u međunarodnim okvirima.

Spajić je saopštio da je zadovoljan posjetom, ali i interesovanjem koje su japanski investitori pokazali za Crnu Goru, te dodao da se prepoznaje potencijal za intenziviranje kontakata u predstojećem periodu.

Imajući u vidu da najveći broj japanskih kompanija sjedište u Evropi ima u Londonu i Beču, na sastanku je dogovoreno da neka od dvije metropole do kraja godine bude domaćin japansko – crnogorskog poslovnog foruma, koji će dati podsticaj daljim kontaktima i ekonomskoj razmjeni dvije zemlje.

“Imamo vrlo ambiciozne planove i želimo da gradimo dugoročna prijateljstva. Vjerujem da će stvaranje uslova za otvaranje ambasade u Tokiju do kraja godine biti značajno za veću vidljivost Crne Gore u Japanu i jugoistočnoj aziji“, poručio je Spajić.

Na sastanku je ocijenjeno da su mogućnosti za saradnju su brojne, prevashodno u turizmu, energetici, pomorstvu, željezničkoj infrastrukturi i smanjenju rizika od katastrofa. U tom kontekstu je na sastanku dogovoreno da grupa eksperata Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) i Japanske agencije za spoljnu trgovinu (JERA), čiji su predstavnici prisustvovali sastanku, posjeti Crnu Goru u cilju pripreme zajedničkih aktivnosti na dinamiziranju ukupne saradnje.

Minoru je posjetu Spajića ocijenio vrlo uspješnom i isakazao uvjerenje da će ona dati snažan impuls jačanju odnosa u svim oblastima od zajedničkog interesa.

Sastanku su prisustvovali ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović i ministar finansija Novica Vuković.

