Ograničenje rasta cijene peleta važiće i dalje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada bi trebalo da produži važenje odluke kojom se cijena peleta kod proizvođača ograničava na 269 EUR po toni, odnosno do 320 EUR kod kompanija koje pelet prodaju isključivo na malo, saznaju Vijesti od izvora u izvršnoj vlasti.

To piše u predlogu informacije o primjeni Odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda, koja bi trebalo da se nađe na sjednici ove sedmice.

Taj dokument je pripremilo Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma.

Vlada je u obavezi da makar jednom u roku od tri mjeseca preispituje važenje odluke o ograničavanju cijena.

Posljednjom dopunom odluke od 6. oktobra predviđeno je da proizvođači građanima moraju prodavati tonu peleta po cijeni do 269 EUR, nezavisno da li se radi o prodaji na veliko ili malo.

Dotadašnjom odlukom, usvojenom 3. avgusta, bilo je predviđeno samo da se cijene peleta u prometu ograničava do 269 EUR po toni za kompanije registrovane za obavljanje djelatnosti proizvodnje, dok je na 320 EUR bila ograničena cijena u trgovinama na malo. To su koristili proizvođači da građanima prodaju pelet po cijeni od 320 EUR, što je pomenutom dopunom onemogućeno.

U tekstu predloga informacije piše da Ministarstvo, uzimajući u obzir visoku stopu inflacije u Crnoj Gori, prepoznaje da je od posebnog značaja obezbijediti adekvatan, kontinuiran i siguran pristup energentima za sve građane.

Iz Ministarstva su istakli da bi liberalizacija cijene peleta u ovom trenutku mogla imati nesagledive negativne posljedice, jer značajan broj građana ne bi uopšte mogao da obezbijedi grijanje za predstojeću sezonu.

”Produženjem ograničenja maksimalnih cijena peleta želi se povećati izvjesnost predvidljivost okruženja, smanjiti inflatorna očekivanja i u krajnjem ublažiti negativni efekti svjetske energetske krize”, zaključuje se u dokumentu.

Odluka o ograničavanju cijena peleta stupila je na snagu 13. avgusta. Međutim, mnogi građani od tada su se žalili da kod proizvođača nijesu mogli kupiti pelet za 269 EUR, već da je, štaviše, cijena bila i veća od ograničenih 320 EUR.

Iako je prema podacima Monstata za prošlu godinu Crna Gora proizvela 73 hiljade tone peleta, od čega je domaće stanovništvo potrošilo 20 hiljada, dok se ostatak odnosio na izvoz, mnogi građani su tvrdili da ove grejne sezone do peleta uopšte nijesu mogli ni doći.

Zbog toga je Vlada bila prinuđena da sredinom septembra ograniči izvoz, odnosno proizvođači ga sada mogu izvoziti jedino uz saglasnost resornog ministarstva.

