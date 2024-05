Ograničene cijene i na određene domaće proizvode

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je produžila akciju ograničenih cijena na osnovne životne namirnice, čemu je dodala određene domaće proizvode, saopštio je ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj.

On je na konferenciji za novinare kazao da će akcija trajati mjesec, kako bi joj pristupili odgovorno i analizirali njeno sprovođenje, odnosno nastavak.

„Danas smo donijeli izmjenu odluke, jer je prethodna važila do 31. maja, kako bi na vrijeme reagovali. Pored proizvoda – brašno, šećer, ulje i so, čije cijene će nastaviti da budu ograničene, sada smo se fokusirali na domaću proizvodnju sa porukom da se okrećemo ekonomskom patriotizmu“, naveo je Gjeloshaj.

On je kazao da program od tri miliona EUR podrške proizvodnji u Crnoj Gori ima za cilj da se to sve uveže i da se dobiju efekti ekonomskog razvoja.

„Ograničene cijene biće na domaći bijeli sir, jogurt, mlijeko sa 2,8 odsto masti, krompir, kupus, jabuke, cijelo pile, džem, jaja, čajnu kobasicu, stješnjenu šunku, sudžuk, pileća prsa, goveđu čajnu, pileću viršlu, kao i suvu slaninu“, naveo je Gjeloshaj.

On je rekao da će u narednih 30 dana provjeriti kako će trgovci da reaguju na to.

„Očekujem reakciju da će svi ovi domaći proizvodi biti dobro pozicionirani i uvijek dostupni trgovinama. Svaki dan ćemo imati kontrole i nakon 30 dana vidjećemo koje će biti nove mjere od 1. jula“, dodao je Gjeloshaj.

On je, odgovarajući na pitanje novinara jesu li rađene kontrole prethodne akcije, kazao da je, na osnovu istraživanja, percepcija javnosti da su proizvodi jako vidljivi, jer ih je bilo preko 500 i da je akcija dala rezutlate.

Gjeloshaj je objasnio da se domaći proizvodi selektuju na osnovu parametara koje imaju i da su odabrali ono što može biti konkurentno i treba da bude na rafovima trgovina.

„Odluka je ograničena na 30 dana, jer ne želimo da preuzmemo preveliki rizik, već da vidimo efekte i onda da sagledamo kako ćemo nastaviti od 1. jula“, saopštio je je Gjeloshaj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS