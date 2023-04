Održan sastanak sa predstavnicima Infinity International Group

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Ministarstvu kapitalnih investicija održan je sastanak sa predstavnicima Infinity International Group (IIG), tehnološke grupacije i jednog od regionalnih lidera na polju elektroenergetike, informacionih tehnologija, digitalizacije i elektromobilnosti.

Državni sekretar u MKI, Admir Šahmanović upoznao je prisutne sa nizom aktivnosti koje Ministarstvo kapitalnih investicija preduzima u dijelu unapređivanja zakonodavnog okvira, ali i u realizaciji prioritetnih projekata, u energetici i saobraćaju, a koji su u nadležnosti ovog Ministarstva.

Predstavnici Infinity International Group su prisutne upoznali sa poslovnim rezultatima IIG-a, a koji podrazumijevaju rješenja implementirana u javnom sektoru, zdravstvu, elektroenergetici, avioindustriji, telekomunikacijama, transportu, maloprodaji i mnogim drugim industrijama širom regiona.

„Ova grupacija, iza čijih članica stoji više od tri hiljade uspješnih projekata iz oblasti informacionih tehnologija i energetike, inovacionim pristupom i novim pozicioniranjem biznisa uspjela je da nametne standarde ne samo na domaćem, već i stranom tržištu na kojem se uspješno pozicionirala“, navodi se u saopštenju.

Osnovana 2020. godine, spajajući i akvizirajući neke od najuspješnijih kompanija u oblasti energetike i IT-a, IIG sa sjedištem u Banjaluci sada okuplja 11 kompanija raspoređenih u pet država regiona.

U oblasti informacionih tehnologija, kompanija Prointer ITSS, članica grupacije, već odavno je lider u implementaciji DMS i GIS rješenja, kao i komunikacionih, Smart City i rješenja za DATA infrastrukturu. Jedan od lidera je i kompanija Kaldera, koja svojim projektima u energetici za prenosna, proizvodna i distributivna elektroenergetska preduzeća kreira sve ono što oblikuje tehnološki napredak i stvara moderno poslovno okruženje.

„Iza ovakvih poslovnih rezultata koje su predstavnici grupacije prezentovali u Ministarstvu za kapitalne investicije, stoji više od 500 zaposlenih, među kojima je više od 100 inženjera i stručnjaka sa tri stotine svjetskih sertifikata“, zaključuje se u saopštenju.

