Održan prvi zajednički sastanak Međuinstitucionalne S3 grupe i Inovacionih radnih grupa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja je formiralo Međuinstitucionalnu S3 grupu i inovacione radne grupe, kao radna tijela koja pružaju podršku Savjetu za inovacije i pametnu specijalizaciju.

Ta radna tijela pružaju, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, podršku za tri vertikalne prioritetne oblasti Strategije pametne specijalizacije: održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane, energija i održiva životna sredina, održivi i zdravstveni turizam i Informaciono-komunikacione tehnologije, kao horizontalnu prioritetnu oblast.

„Koncept pametne specijalizacije definisan u okviru procesa preduzetničkog otkrivanja, koji predstavlja glavni zadatak inovacionih radnih grupa, aktivno je razmatran na prvom zajedničkom sastanku ovih grupa, koji je u utorak. Pored inovacionih radnih grupa, u utorak su se sastali i predstavnici Međuinstitucionalne S3 grupe, upravljačko – koordinacionog tijela međuinstitucionalne saradnje, koja je ove godine u nešto širem sastavu, a u cilju što boljeg institucionalnog povezivanja i praćenja implementacije Strategije pametne specijalizacije“, navodi se u saopštenju.

Crna Gora je, kako su rekli, prva zemlja Zapadnog Balkana koja je harmonizovala svoj implementacioni okvir sa preporukama Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije – DG JRC (Directorate-General Joint Research Centre).

„U prethodnom periodu postavljeni su temelji za efikasan dalji razvoj pametne specijalizacije, te je pored Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju kao ključnog nacionalnog tijela S3 implementacionog okvira, uz novoformiranu Međuinstitucionalnu S3 grupu i Inovacione radne grupe za prioritetne oblasti, kreiran komplementaran sastav koji može odgovoriti izazovima primjene Strategije pametne specijalizacije. Kreiranjem ovakvog okvira, cilj je uključiti aktere iz targetiranih oblasti i konkretno definisati dalje pravce razvoja i aktivnosti koje dovode do željenog rezultata, a to je zdrava, digitalizovana i održiva Crna Gora“, rekli su iz Ministarstva.

Zadatak tijela čiji su se članovi ovom prilikom sastali jeste i postupanje po jasno određenim prioritetima i izdvojenim fokusnim područjima u okviru prioriteta, uz zajedničko kreiranje indikatora koji će omogućiti preciznije izvještavanje.

Sastanku su se priključile i ekspertkinje za S3 politike Udruženog istraživačkog centra Evropske komisije, Katarzyna Kaczkowska i Alessia Pozzi, kroz IPA projekat Tehničke pomoći za podršku implementaciji Strategije pametne specijalizacije u Crnoj Gori, a koje su sa učesnicima podijelile pozitivna iskustva iz regiona i Evrope.

„Kako bi se ukazalo na važnost Strategije pametne specijalizacije u zemlji, Međuinstitucionalna S3 grupa i inovacione radne grupe imaju zadatak da kohezionim djelovanjem prepoznaju komparativne prednosti koje Crna Gora ima kada su u pitanju prioritetne oblasti i evidentiraju probleme sa kojima se inovaciona zajednica do sada suočavala, kako bi se iskoristile razvojne šanse prepoznatih prioritetnih oblasti za dalje planiranje i kreiranje konkretnih programa“, objasnili su iz Ministarstva.

U tom kontekstu, poruka donosiocima odluka jeste prepoznavanje Strategije pametne specijalizacije kao krovne razvojne strategije, te usklađivanje prioriteta na nacionalom nivou i generalno veća ulaganja u inovacije i digitalizaciju.

„Pored toga, neophodno je raditi na strategiji komunikacije i edukacije u ovoj oblasti, a u cilju što boljeg prepoznavanja potreba, ali i šansi u S3 oblastima: održive poljoprivrede i lanca vrijednosti hrane, energije i održive životne sredine, održivog i zdravstvenog turizma i informaciono-komunikacionih tehnologija u Crnoj Gori“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS