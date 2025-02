Održali obuku iz maslinarstva za kompaniju Plantaže

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kuća maslina Bar sprovela je profesionalnu obuku iz oblasti maslinarstva i proizvodnje maslinovog ulja za potrebe kompanije Plantaže.

Na osnovu potpisanog Memoranduma o saradnji Kuće maslina i Plantaža, u periodu od 29. januara do 20. februara, uspješno je održana profesionalna obuka iz oblasti maslinarstva i proizvodnje maslinovog ulja za potrebe zaposlenih u toj kompaniji.

“U okviru stručnih predavanja, polaznici obuke su prvenstveno imali priliku da nadograde znanja o morfološkim i fiziološkim karakteristikama masline, kao i da na praktičnim primjerima usvoje znanja o najznačajnijim agrotehničkim mjerama u maslinjacima”, navodi se u saopštenju Kuće maslina.

U okviru drugog dijela prve sesije profesionalne obuke, zaposleni u kompaniji Plantaže nadogradili su stručno znanje i praktične vještine iz oblasti tehnika rezidbe u maslinjaku, kao i iz oblasti zaštite maslina od najintenzivnijih prouzrokovača bolesti i štetočina.

“Poseban akcenat stavljen je na pravilne tehnike berbe maslina, kao i metode utvrđivanja optimalnog termina za otpočinjanje berbe, koja ima značajan uticaj na kvalitet maslinovog ulja”, navodi se u saopštenju.

U okviru prvog dijela druge sesije profesionalne obuke, zaposleni u Plantažama slušali su profesionalna predavanja iz oblasti tehnologije proizvodnje maslinovog ulja, od davne istorije i tradicionalnih metoda, pa do današnjih dana i najsavremenijih metoda prerade.

U okviru ovih predavanja, polaznici su saznali za određene novitete i tehnike kojim mogu poboljšati procese mljevenja ploda, miješanja tijesta i odvajanja čvrste od tečne faze u proizvodnji djevičanskih maslinovih ulja.

“Nastavak sesije bio je posvećen značaju filtracije, vertikalne separacije i adekvatnih metoda skladištenja i čuvanja maslinovih ulja, uz diskusiju o različitim ambalažama i načinima deklarisanja proizvoda”, navodi se u saopštenju.

Poseban segment profesionalne obuke posvećen je različitim procesima prerade masline i odvajanja tečne od čvrste faze putem procesa presovanja, centrifugiranja i perkolacije.

Značajna polemika vođena je na temu skladištenja i pakovanja maslinovih ulja, kao i o pravilima deklarisanja.

Najzanimljiviji dio obuke bio je posvećen tehnikama degustacije djevičanskih maslinovih ulja, prepoznavanju pozitivnih i negativnih svojstava maslinovih ulja, kao i o procesima koji objašnjavaju kako dolazi do stvaranja ovih kompleksnih aroma.

U prodajnom salonu Kuće maslina, održana je degustacija četiri različita uzorka maslinovih ulja, u cilju detekcije intenziteta voćnosti, pikantnosti i gorčine, ali i prepoznavanja lampante ulja, u čemu su svi prisutni bili više nego uspješni.

Na završnom predavanju, zaposleni u kompaniji imali su priliku da steknu znanja o tehnikama uparivanja raznih vrsta namirnica sa maslinovim uljima različitih intenziteta, kao i iz oblasti marketinga maslinovog ulja.

Takođe, završnica predavanja bila je posvećena kretanju cijena maslinovog ulja na svjetskom tržištu.

Masline su najmlađa biljna kultura koja se u okviru kompanije Plantaže gaji od 2005. godine.

Sa 17 hiljada stabala koje trenutno posjeduju, Plantaže su vlasnici najvećeg maslinjaka u Crnoj Gori u jednom komadu, a planiranim povećanjem zasada biće to najveći maslinjak u regionu.

Zahvaljujući ovoj kompaniji, pokrenut je trend uzgoja maslina u centralnom regionu Crne Gore, čemu je značajno proširen areal rasprostranjenja ove mediteranske kulture.

Za kompaniju Plantaže, maslinovo ulje predstavlja tečno zlato sa Ćemovskog polja.

Zlatno–zelenkasto maslinovo ulje Plantaža plijeni svojom blagom notom gorčine, mirisom pokošene trave i voćnim tonovima i posljednjih godina impresionira gurmane i kuvare.

U Plantažama maslinari brižljivo njeguju svoje maslinjake, a ručna berba sorti Leccino, Maurino, Arbequina, Istarska bjelica, Coratina, Žutica traje čak mjesec, jer se plod svake sorte bere u vrijeme optimalne zrelosti.

Najsavremenija tehnologija hladnog cijeđenja i brižljivo stvaranje mješavine pomenutih sorti rezultira plemenitim, elegantnim i pitkim uljem koje je do sada, višestruko, nagrađivano zlatnim medaljama za kvalitet.

