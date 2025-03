Održali javnu raspravu povodom Nacrta zakona o akvakulturi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Usvajanjem zakona o morskom ribarstvu, o čijem Nacrtu je održana javna rasprava, stvoriće se uslovi za dugoročno održivo iskorištavanje ribljih resursa, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Ministarstvo, odnosno Direktorat za ribarstvo organizovao je javnu raspravu o Nacrtu zakona o morskom ribarstvu, kako bi se osigurao transparentan i inkluzivan proces donošenja tog važnog propisa.

Generalna direktorica Direktorata za ribarstvo, Katarina Burzanović, kazala je da će se usvajanjem tog zakona, koji je usklađen sa Zajedničkom ribarskom politikom EU, stvoriti uslovi za dugoročno održivo iskorištavanje ribljih resursa, detaljno uređenje privrednog, sportsko-rekreativnog i naučno-istraživačkog ribolova, bolja kontrola ribolovnih aktivnosti, veća zaštita riba i drugih vodenih organizama i značajno unapređenje mehanizama za zaštitu, očuvanje i unapređenje riba i drugih vodenih organizama.

Usvajanje zakona o morskom ribarstvu jedno je od mjerila Evropske komisije za zatvaranje Poglavlja 13 – ribarstvo.

Iz Ministarstva su rekli da će svi komentari biti uzeti u obzir i uvršteni u izvještaj o javnoj raspravi.

Javnoj raspravi prisustvovali su ovlašćeni predstavnici Direktorata za ribarstvo, predstavnici ribarskih udruženja i zainteresovani ribari, kao i predstavnici Univerziteta Crne Gore – Instituta za biologiju mora Kotor, kojima je prezentovan Nacrt zakona i data pojašnjenja.

