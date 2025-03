Određeno zadržavanje osumnjičenom za seksualno uznemiravanje djece

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata državljaninu Albanije L.T. (52), osumnjičenom da je počinio krivično djelo seksualno uznemiravanje.

Navodi se da je L.T. osumnjičen da je 16. marta, u Tuzima prišao djevojčicama od 12 i šest godina, koje je seksualno uznemiravao.

Iz ODT-a su rekli da je L.T. dvanaestogodišnju djevojčicu povukao i poljubio u usta, dok je šestogodišnju djevojčicu poljubio u obraz

