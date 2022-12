Odluka o gradnji LNG terminala u prom kvartalu naredne godine

Bar, (MINA-BUSINESS) – Singapurska kompanija LNG Alliance donijeće u prvom kvartalu naredne godine konačnu odluku o izgradnji terminala za tečni prirodni gas (LNG) u Luci Bar, sapšteno je iz te kompanije.

Singapurska firma je u maju završila primarnu fizibiliti studiju o izgradnji i opremanju LNG terminala u Baru i potpisala memorandum o razumijevanju sa Lukom Bar o izradi daljih detaljnih studija za novi terminal preko kojeg bi se za potrebe Crne Gore, ali i više drugih država na Balkanu, obezbijedilo snabdijevanje gasom kao novim energentom, pišu Vijesti.

Tada se i ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović u Podgorici sreo sa potpredsjednikom kompanije LNG Alliancea, Dhananjoy Kumar Dasom.

Ta kompanija je u decembru prošle godine potpisala memorandum o razumijevanju sa Elektroprivredom (EPCG), kojim se predviđa izrada fizibiliti studija za gradnju LNG terminala u Baru, ali i novih elektrana na gas u Baru i moguće u Podgorici.

Prema tom aranžmanu LNG Allienace bi gradila infrastrukturu potrebnu za uvoz gasa koji bi u Bar stizao brodovima – LNG tankerima, kao i infrastrukturu potrebnu za dovođenje gasa do novih elektrana kojima bi upravljala EPCG. To bi podrazumijevalo i gradnju gasovoda od terminala do lokacije elektrane u Baru, odnosno u Podgorici.

Iz singapurske firme međutim, računaju da bi LNG terminal koji bi oni izgradili u Baru, mogao da snabdijeva gasom ne samo Crnu Goru, već i okolne zemlje – Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Albaniju i Srbiju, jer trenutno na obali Jadrana i Jonskog mora u dužini od skoro hiljadu kilometara, od albansko-grčke granice na jugu do LNG terminala na ostvu Krk u Hrvatskoj na sjeveru, ne postoji nijedan drugu terminal za gas i uvoz tog energentaputem brodskog transporta.

Bez obzira na nepostojanje gasovoda od Bara prema zaleđu i potencijalnim tržištima u širem regionu, iz LNG Alliancea računaju da njihov novi terminal u Baru može opsluživati kupce u širem regionu prvenstveno preko takozvanih virtuelnih gasovoda korišćenjem posebnih ISO kontejnera u kojima se skladišti gas, a koji su po gabaritima identični običnim brodskim kontejnerima od 20 i 40 stopa, te ih je lako transportovati željeznicom ili kamionima do krajnjih korisnika.

”Sa dubinom mora u lučkom akvatorijumu koja je dovoljna da ne iziskuje potrebu za dodatnim produbljivanjem, te izvanrednim ovdašnjim metoorološkim i okeanografskim karakteristikama, širok dijapazon LNG tankera moći će da u Bar dostavlja tečni gas po najpovoljnijim cijenama, a što će rezultirati pouzdanim i povoljnim snabdijevanjem tečnim gasom za potrošače u većem dijelu Balkana”, saopšteno je iz kompanije LNG Alliance.

Ta firma namjerava da u Baru ne gradi velika skladišna postrojenja za tečni gas na kopnu, već da okosnicu novog terminala čini FSU /Floating storage unit/, odnosno plutajuće skladište.

FSU je obično neki stariji LNG tanker koji je prilagođen novoj ulozi da služi kao stacionarna prekrcajna stanica i skladište za tečni gas koga u luku dovoze drugi brodovi.

Tečni gas se prije isporuke kupcima međutim, treba regasifikovati, odnosno iz tečnog stanja u koji je doveden hlađenjem na minus 162 stepena Celzijusa, postepenim zagrijevanjem ponovno prevesti u gasovito.

Iz LNG Alliancea nijesu još naveli da li bi postrojenje za regasifikaciju terminalau Baru bilo ugrađeno na samom FSU ili eventualno na obali, ali bi ono najvjerovatnije, funkcionisalo na principu toplotnih razmjenjivača koji bi za regasifikaciju LNG-a, koristile prirodnu temperaturu mora.

Singapurska firma računa da bi novi LNG terminal u Baru za početak trebalo da bude kapaciteta 400 hiljada tona godišnje, te bi se njegovi kapaciteti u skladu sa rastom tražnje i širenjem tržišta, mogli relativno lako i brzo uvećati tri puta do godišnjeg kapaciteta od 1,2 miliona tona.

