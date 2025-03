Odlični rezultati akcije Limitirane cijene

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcija “Limitirane cijene” dala je odlične rezultate i ostvarila je svrhu svog pokretanja, a to je očuvanje standarda građana i zaustavljanje rasta cijena, konstatovano je na sjednici Koordinacionog tijela za praćenje cijena i stabilizaciju tržišta.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja rekli su da je danas održana prva konstitutivna sjednica Koordinacionog tijela za praćenje i analizu kretanja cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi, snabdjevenosti tržišta i predlaganja mjera za suzbijanje posljedica porasta cijena tih proizvoda.

Na sjednici, kojom je predsjedavao potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj, razmotren je i usvojen poslovnik o radu Koordinacionog tijela.

Kako se dodaje, analizirane su informacije o trenutnom stanju na tržištu i efektima dosadašnje akcije limitiranih marži.

„Iako je Vlada u ranijem periodu preduzela niz mjera kojima je ograničila visinu maloprodajnih i veleprodajnih marži pojava određenih izazova u toj oblasti, uključujući bojkote trgovinskih lanaca, zahtjeva kontinuirano praćenje i analizu stanja u ovoj oblasti tako da je na današnjoj sjednici poseban akcenat stavljen na diskusiju o prijedlozima daljih aktivnosti u pravcu stabilizacije cijena osnovnih proizvoda“, kaže se u saopštenju.

Stvoreni su, kako se dodaje, uslovi za uspostavljanje dijaloga sa svim relevantnim akterima u cilju sagledavanja sveobuhvatne situacije na tržištu i predlaganja mjera koje će doprinijeti zaštiti potrošača i očuvanju ekonomske stabilnosti.

„Konstatovali su da je akcija “Limitirane cijene” dala odlične rezultate i da je ostvarila svrhu svog pokretanja, a to je očuvanje standarda građana i zaustavljanje rasta cijena“, zaključuje se u saopštenju.

