Odgovornim radom do bolje naplate

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Svi organizacioni djelovi FC Snabdijevanja svoj posao obavljaju precizno i odgovorno, a upravo je to glavni razlog zašto je prošle godine postignut dobar rezultat kada je riječ o naplati, saopšteno je iz Elektroprivrede (EPCG).

Izvršni rukovodilac FC Snabdijevanje, Jovan Kasalica, kazao je da, uzimajući u obzir da su zaposleni ovu godinu započeli istom dinamikom rada i sa istom posvećenošću vjeruje da rezultati neće izostati.

“Kada se govori o naplati, podaci govore da je u prošloj godini za kategoriju domaćinstva faktura bila veća 4,2 miliona EUR u odnosu na fakturu 2021. Godine”, rekao je Kasalica za list Elektroprivrede (EPCG).

Stepen naplate u prošloj godini je, kako je kazao, takođe bio veći 1,76 odsto u odnosu na 2021. godinu.

“U kategoriji Ostala potrošnja takođe je ostvaren bolji rezultat prošle godine u odnosu na godinu ranije tako da razloga za uspjeh ima. Faktura za kategoriju Ostala potrošnja bila je veća 8,8 miliona EUR u odnosu na 2021. godinu, a stepen naplate je bio veći 0,81 odsto”, objasnio je Kasalica.

U odnosu na zvanični plan naplate za prošlu godinu, koji je iznosio 99 odsto, ostvaren je procenat naplate od 104,59 odsto za kategoriju Domaćinstva, odnosno 100,83 odsto za kategoriju Ostala potrošnja.

“U prošloj godini najbolji procenat naplate po fakturi ostvaren je u opštini Kolašin, dok je najslabiji ostvaren na Cetinju”, rekao je Kasalica.

U tekućoj godini najbolja naplata je bila u Ulcinju, dok je najslabija na Cetinju.

Kako je objasnio Kasalica, na Cetinju je loša naplata uzrokovana neredovnim plaćanjem potrošača iz kategorije Ostala potrošnja, prvenstveno preduzeća Vodovod Cetinje. Stepen naplate u kategoriji domaćinstva u prošloj godini na Cetinju je bio preko 100 odsto.

Kasalica je naveo da je prosječan račun za januar iznosio 41,55 EUR, a u februaru 40,32 EUR.

“Domaćinstva su u martu potrošila 127,47 miliona kilovat sati (kWh) električne energije, što je oko 8,3 odsto manje u odnosu na potrošnju ostvarenu u februaru, a u odnosu na mart prošle godine potrošnja je manja 1,94 odsto”, kazao je Kasalica.

Prosječan martovski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosi 36,73 EUR.

“Domaćinstva na Žabljaku bilježe najnižu prosječnu potrošnju u vrijednosti od 17,79 EUR, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Kotoru gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 47,48 EUR”, objasnio je Kasalica.

On je podsjetio da je Odbor direktora EPCG krajem prošle godine donio odluku kojom se potrošačima iz Pljevalja iz kategorije domaćinstva odobrava popust od 20 odsto na vrijednost obračunate aktivne električne energije, bez obzira na visinu duga za utrošenu električne energije na kraju obračunskog perioda.

“Ovaj popust je ostvarilo nešto preko 15 hiljada potrošača, koji su u januaru ostvarili i dodatni popust od 30 odsto na vrijednost obračunate aktivne električne energije, takođe odlukom Odbora direktora. Popust je odobren u cilju stimulisanja korišćenja električne energije, da bi se stimulisalo smanjenje aerozagađenja”, rekao je Kasalica.

EPCG je, kako je dodao, pored stalne akcije Zlatni tim, koji je u martu brojao 140,51 hiljada potrošača, uvela i popust od 13 odsto za sve potrošače koji redovno izmiruju obaveze, a kojima je mjesečna potrošnja ispod 500 kWh.

U Sektoru za prigovore je tokom prva tri mjeseca pristiglo 1,83 hiljade prigovora.

“Od toga u januaru je bilo 587, februaru 620, a u trećem mjesecu ove godine pristiglo je 623 prigovora. Od ukupnog broja pristiglih prigovora riješeno je oko 90 odsto prigovora, a za oko deset odsto čeka se izjašnjenje i nalazi Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS)”, naveo je Kasalica.

Najveći broj prigovora odnosi se na, kako je dodao, visinu računa.

