Odgovornim planiranjem do značajno većih prohoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odgovornim i opreznim planiranjem fiskalne politike moguće je, i u nestabilnom ambijentu, uspostaviti stabilnost javnih finansija i značajno povećati prihode države i to bez povećanja osnovnih poreskih stopa i uz minimalno zaduženje, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Državna kasa je, kao što je već objavljeno, prema preliminarnim podacima za period januar – jun prihodovala 1,24 milijarde EUR, što je 321,3 miliona ili 35,1 odsto više nego u istom periodu prošle.

Iz Ministarstva su kazali da su prihodi u prvih šest mjeseci u poređenju sa planom premašili očekivanja za 230,3 miliona ili 22,9 odsto.

„Samo u junu država je prihodovala 252 miliona EUR, što je u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 86 miliona ili 51 odsto, odnosno 84 miliona ili 50 odsto iznad plana“, navodi se u saopštenju.

Najznačajniji rast u odnosu na plan bilježi prihod od poreza na dodatu vrijednost (PDV) devet odsto, akciza oko 16 odsto, porez na dobit pravnih lica 30 odsto, doprinosi 22 odsto, porez na međunarodnu trgovinu i transakcije 41 odsto i naknade 31 odsto.

„Značajno povećanje bilježi se i u kategoriji ostali prihodi, gdje je iznos za šest mjeseci 112 miliona EUR, što je čak 99 miliona više nego prethodne godine ili 64 miliona u odnosu na plan. To je, između ostalog, rezultat prekida hedžing aranžmana iz 2021. godine“, objasnili su iz Ministarstva.

Ukupna potrošnja u junu realizovana je na nivou plana. U strukturi ukupne potrošnje, tekuća je iznad plana za oko pet odsto, od čega dominantno u dijelu transfera za socijalnu zaštitu za oko tri miliona, usljed vanrednog usklađivanja penzija.

„Primjetno je i intenziviranje plaćanja kada je riječ o kapitalnom budžetu, te je u junu realizacija istog na nivou od oko 63 odsto plana, što je bilo i za očekivati, a predviđanja su da će u narednim mjesecima izvršenje kapitalnog budžeta imati progresivan tok“, rekli su iz Ministarstva.

Posmatrajući preliminarne podatke o prihodima i rashodima, u prvih pola godine, suficit budžeta je na nivou od 174 miliona EUR, odnosno 2,8 odsto bruto domaćeg proizvoda, dok je samo u junu ostvaren suficit od 60 miliona.

Iz Ministarstva su podsjetili da i u slučaju da je izvršenje kapitalnog budžeta bilo na planiranom nivou, suficit bi takođe bio ostvaren, budući da je odstupanje od plana kod izvršenja kapitalnog budžeta 5,85 miliona u junu, odnosno 57,95 miliona EUR za prvih pola godine.

„Navedene cifre egzaktno svjedoče o opravdanosti mjera i politika koje sprovodi Ministarstvo finansija, uz podršku Vlade, a koje su realizovane, dominantno u oblastima koje su godinama zanemarivane, kao što su akcizna politika, širenje poreskog obuhvata i smanjivanje sive ekonomije“, zaključuje se u saopštenju.

