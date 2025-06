Odbor za ekonomiju usvojio amandmane koje je predložila Zajednica opština

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Amandmani na Predlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na nepokretnosti, koje je danas usvojio skupštinski Odbor za ekonomiju, od presudne su važnosti za svih 25 crnogosrkih opština, saopštila je generalna sekretarka Zajednice opština (ZOCG), Mišela Manojlović.

Usvojene amandmane pripremila je Zajednica opština, a podnijeli poslanici Nikola Camaj, Artan Čobi i Ilir Čapuni.

Iz ZOCG su kazali da bi se usvajanjem amandmana u parlamentu konačno riješio problem u vezi sa naplatom poreza na nepokretnosti na objekte u izgradnji i druge, koji je nastao nakon što je Ustavni sud krajem aprila usvojio inicijativu dvije advokatice iz Podgorice i Bara i donio odluku o ukidanju dijela odredbe Zakona o porezu na nepokretnosti koji se odnosi na oporezivanje objekata u izgradnji i drugih.

Iz ZOCG su objasnili da bi u slučaju proglašenja tih odredbi neustavnim, opštine bile prinuđene da obustave započete postupke naplate poreza na te objekte, a ne bi imale pravni osnov za pokretanje novih postupaka.

“Time bi se otvorio prostor za određene advokatske kancelarije da, podnošenjem zahtjeva za izmjene rješenja, od opština potražuju višemilionske iznose”, kazali su iz ZOCG.

Manojlović je podsjetila da je zbog ozbiljnosti situacije, ZOCG Ustavnom sudu tražila da preispita presudu kako bi Skupština imala mogućnost da po hitnom postupku izmijeni Zakon kojim bi se otklonile uočene neustavnosti bez štetnih posljedica po opštine.

“Time bi se stekli uslovi da Ustavni sud obustavi postupak i izbjegne ponovni talas odliva iz budžeta koji smo po istim scenariju imali pet godina ranije” navela je Manojlović.

Ustavni sud je 16. juna donio odluku da preispita prethodnu odluku o ukidanju predmetnih odredbi.

Zajednica opština je u veoma kratkom roku pripremila amandmane na Predlog zakona koji u potpunosti štiti interese opština i istovremeno osigurava usklađenost sa Ustavom.

Usvajanjem amandmana na Odboru za ekonomiju, finansije i budžet oni postaju sastavni dio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti koji će se naći pred poslanicima u Skupštini.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS