Odbacili mogućnost uključenja Srbije u tender za koncesije aerodroma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo saobraćaja odbacilo je mogućnost uključenja Srbije u tekući tender za 30-ogodišnje koncesije aerodroma Podgorica i Tivat i dodalo da tokom tenderskog postupka nije bilo ni zvaničnih ni nezvaničnih inicijativa od institucija Srbije ili njihovih predstavnika.

„Komentarišući rad Tenderske komisije za koncesije nad aerodromima Podgorica i Tivat opozicija je objavila da prosrpske partije u vlasti namjerno urušavaju tenderski postupak da bi stvorile uslove za ulazak Srbije“, navodi se u saopštenju.

Odgovarajući na pitanje da li je moguće uključenje Srbije u koncesioni postupak, te da li to nagovještava nedavna izjava srpskog ministra finansija Siniše Malog da je Srbija zainteresovana za koncesiju dva međunarodna putnička aerodroma u Podgorici i Tivtu, iz Ministarstva su rekli da tokom tenderskog postupka nije stigla nikakva ni zvanična, ni nezvanično inicijativa od institucija Srbije.

“Tokom trajanja postupka dodjele koncesije za Aerodrome Crne Gore nikada nije iskazano bilo kakvo interesovanje, niti je stigla ijedna inicijativa, zvanična ili nezvanična, od institucija Srbije ili njihovih predstavnika prema ovom resoru“, rekli su iz Ministarstva.

Iz Ministarstva su rekli da je izjava ministra finansija Srbije, koja je ovih dana dospjela u žižu javnosti, zloupotrijebljena u dnevno-političkom kontekstu i očigledno se koristi u svrhu unutrašnjih političkih obračuna koji nemaju nikakve veze sa suštinom i zakonitošću sprovedenog postupka koncesije.

„Ministarstvo saobraćaja ovim putem jasno ističe da ne snosi odgovornost za tumačenja ili političke poruke koje se izvode iz nečijih izjava“, dodaje se u saopštenju.

Oni su naveli da ono što je sigurno — da nije bilo nikakvog upita niti interesovanja Srbije u vezi sa koncesijom crnogorskih aerodroma, a takođe smatraju da je javnost upoznata da je Srbija sopstveni glavni aerodrom dala na upravljanje koncesionaru.

„Izjava Siniše Malog izazvala je široku raspravu u Crnoj Gori i ona je korišćena kao politički argument, posebno u napadima na vladajuće stranke“, kazali su iz Ministarstva.

Mali je u intervjuu televiziji Pink rekao da je Srbija zainteresovana za koncesiju aerodroma u Podgorici i Tivtu, jer postoji veliki prostor za saradnju u regionu, a njihovi nacionalni interesi obuhvataju i razvoj vazdušnog saobraćaja u cijelom regionu.

