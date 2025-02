Odbačena krivična protiv Morskog dobra u vezi sa kupovinom trajekta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Više državno tužilaštvo u Podgorici odbacilo je krivičnu prijavu protiv preduzeća Morsko dobro navodeći da je trajekt Prizna kupljen u skladu sa zakonom.

“Skoro su dvije godine dana otkako je Morsko dobro raskinulo ugovor sa Pomorskim saobraćajem i preuzelo trajektnu liniju. Skoro su dvije godine dana od kako je Morsko dobro izvrgnuto nezapamćenoj negativnoj kampanji, osudama, a veliki boj javnih ličnosti, političara i medija su izrekli i presudu Morskom dobru i njegovom rukovodstvo za nabavku trajekata”, navodi se u saopštenju Morskog dobra.

Manipulacije su, tvrde iz Morskog dobra, bile toliko intenzivne i brojne da skoro niko, osim ljudi iz preduzeća, koji su sproveli postupak nabavke i stavljanja u funkciju trajektne linije, nije mislio da se u ovom poslu poštovao zakon, da nije bilo koruptivnih radnji i da ni na koji način državi nije nanijeta šteta, prenosi portal RTCG.

“Odbrana nam nije bila dozvoljena, jer na svako naše iznošenje činjeničnog stanje išlo je pregršt obmana, izmišljotina i laži. Zato danas koristimo priliku da upoznamo javnost da je Više državno tužilaštvo, koje je formiralo predmet na osnovu dopisa Specijalnog državnog tužilaštva, a u vezi kupovine trajekta Prizna (30. avgust), odbacilo krivičnu prijavu i utvrdilo da nema osnova za preduzimanje krivičnog gonjenja protiv bilo kojeg lica zbog bilo kojeg krivičnog djela, zbog čega je predmet arhiviran službenom zabilješkom”, dodaju u saopštenju.

Iz Morskog dobra su podsjetili da je prethodno Privredni sud, odlučujući o podnijetom predlogu za određivanje privremene mjere kompanije Pomorski saobraćaj, nakon dostavljenih dokaza od pravne zastupnice Morskog dobra, advokatice Milice Đedović u konačnom odbio predlog za određivanje privremene mjere.

“Postupak koji je pokrenula kompanija Pomorski saobraćaj protiv Morskog dobra, pred Sudom časti pri Privrednoj komori (PKCG), je takođe okončan odlukom kojom je Morsko dobro oslobođeno odgovornosti za povredu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala”, podsjetili su u saopštenju.

Naglašavaju da odluke tužilaštva i sudova potvrđuju da je Morsko dobro u svemu postupalo po zakonu.

“Te da je u skladu sa propisima preuzelo trajektnu liniju, od koje je Morsko dobro na današnji dan prihodovalo preko 16 miliona EUR, a na godišnjem nivou devet miliona EUR, za razliku od godišnjeg iznosa od oko 180 hiljada EUR, koje je prihodovalo kada je Pomorski saobraćaj bio korisnik. Dakle, ne samo što smo uspjeli da u skladu sa zakonom obezbijedimo funkcionisanje trajektne linije Kamenari-Lepetane, nego i da državi obezbijedimo jedan od najprofitabilnijih poslova u posljednjih više od 30 godina”, istakli su u saopštenju.

Iz Morskog dobra navode da će i sa kupalištima i privremenim objektima, uraditi kao i sa trajektima, a to je da se “razbiju monopoli nad ovim važnim resursom”, dodajući da se isti vrednuje na pravi način, kako bi, prema njihovim riječima, u narednom periodu zona morskog dobra dobila kvalitet i ulaganja koja zaslužuje.

“Da smo sve uradili po zakonu i u interesu države sada imamo i potvrdu, a postavlja se pitanje za čiji su interes radili svi oni koji su nas napadali u prethodnom periodu. Ako su zaista vjerovali u ono što su pričali i nisu imali lošu namjeru, posle ovog saznanja bi morali da imaju povećan osjećaj stida, koji bi trebao da ih dovede do toga da nam se barem javno izvine”, zaključili su u saopštenju.

