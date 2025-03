Od značaja razmjena znanja u oblasti zapošljavanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je u procesu pristupanja EU i svaka razmjena znanja i iskustava u oblasti zapošljavanja i socijalnih politika za nju je od neprocjenjivog značaja, poručio je direktor Zavoda za zapošljavanje (ZZZ), David Perčobić.

On je na konferenciji Centra javnih službi za zapošljavanje zemalja jugoistočne Evrope (CPESSEC), održana u Ljubljani, kazao da Crna Gora aktivno radi na reformama tržišta rada i poboljšanju politika zapošljavanja kako bi se uskladila sa standardima EU.

Konferencija CPESSEC-a, na kojoj je učestvovala delegacija Zavoda, održana je prethodna dva dana u Ljubljani u organizaciji Zavoda za zapošljavanje Slovenije, a glavna tema bila je Podrška zemljama kandidatima u procesu proširenja Evropske unije.

„Učešće na ovakvim konferencijama omogućava nam da razmijenimo primjere dobre prakse, učimo od iskustava drugih i zajedno radimo na rješavanju izazova u oblasti zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalne zaštite“, rekao je Perčobić.

Drugog dana konferencije, tokom Stručne sesije, učesnici su razgovarali o ulozi javnih službi zapošljavanja u zemljama jugoistočne Evrope, kao i o vrstama podrške u implementaciji programa Garancija za mlade.

Pomoćnica direktora Zavoda, Slađana Nedović, naglasila je da je Crna Gora trenutno u početnoj fazi pilotiranja ovog programa, u tri opštine.

„U ovom trenutku, Crna Gora intenzivno radi na uspostavljanju svih mehanizama za početnu implementaciju ovog programa, uz podršku EU i regionalnih partnera“, kazala je Nedović.

Ona je dodala da je Stručna konferencija prilika za razmjenu iskustava sa zemljama iz okruženja, koje godinama implementiraju ovaj program.

Zaključci konferencije ističu važnost regionalne saradnje i zajedničkih inicijativa za unapređenje politika zapošljavanja, što će doprinijeti stabilnijem i inkluzivnijem tržištu rada u zemljama jugoistočne Evrope.

CPESSEC (The Centre of Public Employment Services of Southeast European Countries) je regionalna mreža javnih službi zapošljavanja jugoistočne Evrope, osnovana s ciljem jačanja saradnje i razmjene iskustava u oblasti tržišta rada, zapošljavanja i socijalnih politika.

Kroz različite projekte, konferencije i ekspertske radionice, CPESSEC doprinosi razvoju inovativnih rješenja za izazove s kojima se suočavaju javne službe zapošljavanja, posebno u kontekstu EU integracija i mobilnosti radne snage.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS