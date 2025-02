Od značaja podrška UNDP-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa ima ambiciju da nastavi sa unapređenjem pravnog i institucionalnog okvira, a podrška Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u tom procesu je od izuzetnog značaja, ocijenio je reosrni ministar Admir Šahmanović.

On se sastao sa stalnom predstavnicom UNDP-a u Crnoj Gori, Ekaterinom Paniklovom, kako bi razgovarali o prioritetima Ministarstva za ovu godinu i mogućnostima za razvoj novih projekata i programa saradnje.

“Ovakav program je sjajna prilika da pojačamo funkcionalnost državne administracije i sinergijom stručnih znanja i strateškog planiranja stvorimo dugoročnu osnovu za razvoj Crne Gore“, rekao je Šahmanović.

Paniklova je, sumirajući rezultate u prošloj godini, rekla da je analiza pokazala da postoji značajan prostor za kreiranje novih programa podrške crnogorskoj administraciji.

Kao jednu od značajnijih inicijativa, Paniklova je izdvojila jačanje kapaciteta u javnom sektoru, koja bi se odnosila na obuku javnih službenika u dijelu pripreme projekata za nominacije za finansiranje od strane međunarodnih fondova.

Podaci pokazuju da određen broj projekata nije realizovan, niti razmatran za realizaciju, upravo zbog neadekvatne pripremljenosti, odnosno spremnosti za dalje procedure. Kroz unaprijed definisane treninge i obuke državni službenici stiču znanja i vještine, neophodne za kvalitetnu pripremu projekata, ali i kvalitetnije povezivanje sa međunarodnim fondovima.

Paniklova je naglasila da UNDP ostaje posvećen pružanju podrške Crnoj Gori u implementaciji ključnih reformi koje su u skladu sa Agendom 2030 i ciljevima održivog razvoja.

„Svi naši zajednički napori usmjereni su ka tome da Crna Gora iskoristi svoje potencijale na način koji je održiv i ekonomski isplativ. UNDP će nastaviti da podržava Ministarstvo u kreiranju i sprovođenju inovativnih rješenja. Kroz ovu vrstu treninga i obuka, namjera nam je da ojačamo kapacitete i stručnost javnih službenika u dijelu koji se odnosi na pripremu, nominaciju i, u konačnom, samu realizaciju projekata “, poručila je Paniklova.

Šahmanović je govorio i o razvoju strategije za primjenu alternativnih goriva, sa fokusom na tehnologiju zelenog vodonika i biogoriva. Ministarstvo planira da u narednoj godini intenzivira aktivnosti na ovim poljima, a ekspertska podrška UNDP-a može biti značajan faktor u realizaciji planiranih projekata.

Sastanku su prisustvovali i državni sekretar Dino Tutundžić, kao i generalna direktorica Direktorata za naftu i gas, Zorana Sekulić.

Ovaj susret potvrdio je snažnu opredijeljenost Ministarstva rudarstva, nafte i gasa i UNDP-a za dalju saradnju, s ciljem modernizacije energetskog sektora, zaštite prirodnih resursa i osnaživanja energetske i ekonomske otpornosti Crne Gore.

Jedna od tema sastanka bila je i potencijalna saradnja u oblasti digitalizacije, imajući na umu važnost digitalne transformacije i uticaja koji ima na praktično sve segmente društva.

