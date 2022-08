Od ponoći jeftinije sve vrste goriva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sve vrste goriva od ponoći će pojeftiniti od devet do 12 centi, saopštilo je Ministarstvo kapitalnih investicija.

Cijena eurosupera 95 i 98 će u naredne dvije sedmice biti niža deset, odnosno 11 centi, i iznosiće 1,35 EUR, odnosno 1,39 EUR.

Eurodizel će pojeftiniti devet centi na 1,46 EUR, a lož ulje 12 centi na 1,67 EUR.

Posljednje promjene cijena goriva bile su 1. avgusta, kada su sve vrste goriva pojeftinile sedam do 14 centi.

Prema odredbama Uredbe o načinu obrazovanja maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata, naredni obračun će se obaviti 29. avgusta, a eventualno izmijenjene vrijednosti naftnih derivata važiće od 30. avgusta.

