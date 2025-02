Od ponedjeljka bojkot Idea i Aroma marketa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Organizacija Alternativa Crna Gora je na osnovu još jedne online ankete pozvala građane da od ponedjeljka bojkotuju trgovačke lance Idea i Aroma, dodajući da bi, ako ne dođe do konkretnih rezultata i promjena, bojkot mogao postati i dugoročan.

Prema podacima sa njihove Facebook stranice, 17 odsto glasova se odnosilo na markete HDL, 27 odsto na Aromu, dok je za bojkot Idea marketa bilo 56 odsto glasova, piše Pobjeda.

“Svaki naredni korak donosićemo isključivo u skladu sa voljom građana. Pozivamo ih da nam se pridruže i pokažu moć zajedništva. Kada ne čuju građane, građani ne kupuju. Bojkot Idea i Aroma”, poručili su iz Alternativa Crna Gora.

Oni su dodali da se predstavnici trgovinskih lanaca nijesu oglasili, iako su imali jedinstvenu priliku da saslušaju volju građana i pokažu odgovornost prema zajednici.

Iz ove organizacije, koja je prije skoro mjesec pokrenula pozive na bojkot trgovina, prvo na jedan, pa na dva dana, nakon čega je uslijedio sedmodnevni bojkot Volijevih marketa, pozvali su ministra ekonomskog razvoja, Nika Gjeoshaja, da hitno reaguje „na alarmantno visoke cijene osnovnih životnih namirnica“.

U dopisu upućenom Gjeloshaju iskazali su stav da je krajnje vrijeme da njegov resor preuzme korake kako bi zaštitio standard građana, umjesto da, kako navode, problem posmatraju iz daljine i odlažu njegovo rješavanje.

Alternativa je tražila i da se sazove sastanak sa predstavnicima trgovačkih lanaca, radi pronalaženja kompromisnog rješenja za smanjenje cijena osnovnih namirnica.

Osim toga, od Gjeloshaja su tražili konkretne mjere za smanjenje cijena, te uvođenje subvencija i osiguranje garantovanog otkupa cjelokupne domaće proizvodnje.

Oni smatraju i da bi jasnim označavanjem domaćih proizvoda u svim marketima, građani imali mogućnost da svjesno biraju i podrže domaću ekonomiju.

Gjeloshaj je ranije kazao da se protivi bojkotu trgovina, te da to neće nikome donijeti dobro, istovremeno problematizujući što pozivi dolaze „od neke organizacije sa Facebooka“.

On je dodao da njegov stav predstavlja i stav Vlade, te da je premijer Milojko Spajić, reagujući pozitivno na poziv na društvenim mrežama za bojkot trgovina, iskazao svoj lični stav kao građanin.

