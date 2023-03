Od polovine aprila šest trajekata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Morsko dobro, koje je preuzelo trajektnu liniju Kamenari – Lepetane, do 15. aprila imaće šest trajekata i njihova flota biće veća nego što je bila flota Pomorskog saobraćaja, saopštio je direktor tog javnog preduzeća, Mladen Mikijelj.

On je na sjednici skupštinskog Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje predstavio plan nabavki plovila i naveo da će JPMD kompletnu investiciju realizovati iz sopstvenih sredstava, prenosi Pobjeda.

“Očekuje se da će do 15. aprila biti nabavljeno dva trajekta kapaciteta veća od 60 vozila, dva trajekta kapaciteta od 45 do 60 vozila i dva trajekta kapaciteta od 20 do 30 vozila, ukupne nosivosti vozila veće, nego što je bila flota Pomorskog saobraćaja”, kazao je Mikijelj.

On je naveo da su spremni da pri formiranju cijene prevoza, vode računa o pogodnostima za stanovnike Herceg Novog, Kotora i Tivta, kao i da određene službe budu oslobođene plaćanja.

Mikijelj je kazao da procjenjuju i da će se investicija vratiti za dvije godine.

On je dodao i da će nakon instalacije softverskog rješenja postojati evidencija broja ukrcanih vozila, što je u skladu sa Zakonom o sigurnosti pomorske plovidbe neophodno u cilju postizanja bezbjednog funkcionisanja ovog prevoza na čemu JP Morsko dobro kontinuirano radi.

Mikijelj je saopštio i da su bile dvije inspekcijske kontrole broda Vasilije koji trenutno saobraća i da se radi na ispunjavanju svih predviđenih uslova od JPMD.

Sastanku su prisustvovali predsjednici opština Kotor, Tivat i Herceg Novi, Vladimir Jokić, Željko Komnenović i Stevan Katić, a zajednički je konstatovano da se, kada je riječ o trajektnom saobraćaju, radi o kratkoročnom rješenju saobraćaja kroz Boku, ali da kroz planska dokumenta, treba strateški odrediti način za bolje saobraćajno povezivanje obala (podmorski tunel ili most).

Vlada je prošlog četvrtka dala saglasnost Morskom dobru da kupi ili iznajmi najviše šest trajekata za liniju Kamenari – Lepetane, nakon što je iz ovog preduzeća tražena saglasnost za sprovođenje hitnog postupka javne nabavke.

U informaciji je navedeno da će sredstva obezbijediti iz budžetskih sredstava ili kreditnog zaduženja.

Prethodno je ovo preduzeće Pomorskom saobraćaju dostavilo obavještenje o raskidu ugovora, nakon čega je od 17. februara od ponoći vezano šest trajekata u brodogradilištu Adriatic 42 u Bijeloj. Od 18. februara jedan trajekt saobraćaja na ovoj liniji i to od šest do 22 sata.

