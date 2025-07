Od početka maja izrečeno 854,2 hiljade EUR kazni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poreska inspekcija je od 1. maja do 6. jula obavila 1,08 hiljada kontrola sa posebnim fokusom na provjeri zakonitosti poslovanja, poštovanju fiskalne discipline i suzbijanju sive ekonomije i izrekla 854,2 hiljade EUR novčanih kazni.

Iz Poreske uprave (PU) saopšteno je da su inspekcijskim nadzorom identifikovane 172 nepravilnosti, a po tom osnovu izdato je 251 prekršajnih naloga, sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 854,2 hiljade EUR.

„Zaduženje po osnovu izrečenih novčanih kazni iznosi 543,45 hiljada EUR, od čega je naplaćeno 314,86 hiljada EUR, odnosno 57,94 odsto. Naplata po osnovu novčanih kazni odnosi se na poreske obveznike koji su prihvatili prekršajnu odgovornost i platili izrečene kazne u roku od osam dana, umanjene za trećinu shodno Zakonu o prekršajima“, navodi se u saopštenju.

Tokom prethodne sedmice poreski inspektori izvršili su 341 provjeru regularnosti poslovanja poreskih obveznika i utvrdili nepravilnosti kod 49 poreskih obveznika.

„Po tom osnovu izdato je 65 prekršajnih naloga, sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 202,8 hiljada EUR“, dodaje se u saopštenju.

Iz PU su podsjetili da je u saradnji sa Upravom policije, u okviru operacije Bar-kod otkriven sistem za izdavanje falsifikovanih fiskalnih računa.

„Pozivamo poreske obveznike da poštuju poreske propise, redovno prijavljuju prihode i druge poreske obaveze, blagovremeno podnose poreske prijave i izmiruju dugovanja, kao i da obezbjeđuju tačne podatke. Apelujemo i na sve građane da prijave nepravilnosti pozivom na broj Call centra 19707 ili putem platforme Budi odgovoran“, zaključuje se u saopštenju.

