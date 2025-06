Od petka linija Budva-Dubrovnik-Budva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sezonska brodska linija Budva-Dubrovnik-Budva uspostaviće se ponovo od petka, kada će katamaran Antonija, u organizaciji kompanije Adriatic Lines Kompas, uploviti u Luku Budva.

Iz Morskog dobra je saopšteno da će linija saobraćati do 30. septembra.

“Ova međunarodna pomorska linija predstavlja važan doprinos jačanju turističke ponude crnogorskog primorja i povezivanju Budve i Dubrovnika – dvije atraktivne destinacije na Jadranu”, navodi se u saopštenju.

Putnicima se, kako se dodaje, pruža mogućnost za komforno putovanje morem, uz uživanje u prelijepim pejzažima jadranske obale.

Red vožnje i detaljne informacije dostupni su na zvaničnom sajtu kompanije Adriatic Lines Kompas: www.adriatic-lines.com

Dnevna povratna karta za odrasle košta 59 EUR, karta u jednom pravcu je 50 EUR, a karta u jednom pravcu sa polaskom u šest sati je 40 EUR.

Dnevna povratna karta za djecu od tri do 12 godina je 29,5 EUR, karta u jednom pravcu 25 EUR, a karta u jednom pravcu sa polaskom u šest sati je 20 EUR.

Djeca do tri godine putuju besplatno.

“Morsko dobro pozdravlja nastavak saradnje sa partnerima Adriatic Lines Kompas kojom se jača međunarodna povezanost i obogaćuje turisitčka ponuda. Inicijative poput ove čine crnogorsku obalu pristupačnijom i privlačnijom za sve koji putuju regionom”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS