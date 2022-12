Od oktobra naredne godine smanjenje cijena rominga između Zapadnog Balkana i EU

Tirana, (MINA-BUSINESS) – Telekom operateri iz Evropske unije (EU) i Zapadnog Balkana potpisali su Deklaraciju o romingu, kojom se omogućava smanjenje cijena između Unije i regiona od 1. oktobra naredne godine, saopšteno je iz Savjeta za regionalnu saradnju (RCC).

Potpisivanjem te Deklaracije počeo je samit EU i Zapadnog Balkana u Tirani.

Prema riječima generalne sekretarke RCC-a, Majlinde Bregu, nakon što je režim rominga kao kod kuće stupio na snagu u regionu prošlog jula, prvo pitanje je bilo kada će se smanjiti cijene rominga sa EU.

„I to je prva stvar na kojoj smo počeli raditi nakon tog 1. jula. Drago mi je da mogu reći da je to vrijeme došlo i da će cijene rominga između Zapadnog Balkana i EU pasti zajedno s lišćem naredne jeseni. To je, međutim, tek početak procesa, do ostvarivanja krajnjeg cilja smanjivanja cijena rominga između EU i regiona na približno isti nivo domaćih cijena,“ rekla je Bregu.

Ona je, nakon potpisivanja Deklaracije, održala zajedničku konferenciji za novinare sa potpredsjednicom Vlade Albanije Belindom Balluku, evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem i predstavnicima telekom operatera iz EU i Zapadnog Balkana.

Iz RCC je saopšteno da to praktično znači da će svaki telekom operater iz EU i regiona, koji je potpisnik Deklaracije, razmotriti uvođenje tarifnih planova i mogućnosti manjih maloprodajnih cijena za svoje korisnike u romingu u drugim mobilnim mrežama, dok će prva značajna smanjenja cijena usluga prenosa podataka u romingu stupiti na snagu od 1. oktobra naredne godine.

„Važno je da kreatori politika na Zapadnom Balkanu ubrzaju sprovođenje reformi politika u telekom sektoru, u skladu sa zaključcima Digitalnog samita Zapadnog Balkana, a u cilju stvaranja Zajedničkog regionalnog tržišta regiona i poticajnijeg poslovnog okruženja. Ekonomije sa Zapadnog Balkana treba da sprovedu pomenute reforme najkasnije do kraja naredne godine“, dodaje se u saopštenju.

Bregu je napomenula da pregovori o postizanju sporazuma nikada nijesu lagani.

„Ova je Deklaracija, međutim, rezultat snažnog angažmana telekom operatera iz EU i regiona i podrške Evropske komisije (EK), RCC-a, kao i predanosti vlasti iz regiona. Prošlog mjeseca smo u Berlinu ostvarili veliki napredak sa tri sporazuma o mobilnosti. A sada, roming sa EU je još jedno važno postignuće u izgradnji zajedničkog regionalnog tržišta na Zapadnom Balkanu“, smatra Bregu.

Prema njenim riječima, svaki rezultat ostvaren u sklopu programa za zajedničko regionalno tržište, korak je naprijed ka uspostavljanju povoljne investicione klime, koja u region može privući izuzetno kvalitetne i trajne investicije.

„Pozivamo i druge telekom operatere iz EU i sa Zapadnog Balkana da se u bilo koje vrijeme priključe ovoj inicijativi,“ poručila je Bregu.

Iz RCC-a su naveli da su koristi Deklaracije mnogostruke.

„Tako će se uštedjeti novac građana u cijelom regionu i EU dok putuju, a smanjiće se i operativni troškovi privrednika i podstaći poslovanje izvan matičnih granica. Ova inicijativa je izvanredna, tim prije što je zasnovana na dobrovoljnoj osnovi između telekom operatera“, zaključuje se u saopštenju.

