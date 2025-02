Od igara na sreću putem interneta u prošloj godini dodatnih 11 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Budžetski prihod od igara na sreću putem interneta u prošloj godini je iznosio 12,58 miliona EUR, što je u odnosu na 2023, kada je bio 1,6 miliona, rast 686,67 odsto.

Iz Kabineta potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju, je saopšteno da je, zahvaljujući izmjeni zakona i svakako dobroj primjeni istog, država inkasirala u svoju kasu dodatnih 11 miliona EUR.

„Ovaj pokazatelj, osim navedenog, govori i o kratkovidosti i potpunom odsustvu brige za javni interes bivšeg predsjednika države, koji nije ni vratio ni potpisao zakon kojim je uveden institut varijabilne naknade za internet igre na sreću, zahvaljujući kojem imamo ovaj ogroman rast budžetskih prihoda, a koji smo usvojili u martu 2023. godine i sigurno bi i u 2023. donio minimum sedam miliona EUR budžetskog prihoda“, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali iz Kabineta, nijesu urodile plodom tada ni njihovi javni apeli sa jasnim projekcijama benefita za državu.

„Međutim, Ministarstvo finansija 44. Vlade, u sklopu svojih izuzetnih reformskih napora, vratilo je u život ta rješenja, a Vladin predlog zakona sa pomenutim institutom, i drugim elementima dobre javne politike, usvojen je krajem 2023. godine i njegove koristi za društvo i državu su se evidentno pokazale tokom prethodne godine“, dodaje se u saopštenju.

U cjelini gledano, budžetski prihodi od igara na sreću u prošloj godini iznose 33,81 milion EUR, što je više 11,5 miliona, odnosno rast od 51,27 odsto u odnosu na 2023, kada su iznosili 22,35 miliona EUR.

„Ako se ima u vidu da su u 2023. godini uplaćene dvije jednokratne naknade za kazina, koje se plaćaju jednom u deset godina, realna povećanja su još veća“, naveli su iz Kabineta.

Podsjećanja radi, do prije nekolike godine ovi budžetski prihodi su se kretali od deset do 12 miliona EUR, što ukazuje na velike gubitke za državu usljed lošeg zakonodavstva, sistema privilegovanja i odsustva kontrole i borbe protiv zloupotreba.

„Zahvaljujući izuzetnom menadžmentu Uprave za igre na sreću, koje je svoje nadležnosti vršilo profesionalno, odgovorno i neselektivno, suzbijajući brojne zloupotrebe i unapređujući kontrolu, efekti izmjena zakona su i postignuti. To uliva povjerenje javnosti u rad“, dodaje se u saopštenju.

Osim toga, kako su kazali, menadžment Uprave je sa profesionalnim službenicima procesuirao brojne zloupotrebe u vezi udaljenosti objekata za klađenje od škola, odbio sve nepropisne zahtjeve, te počeo uspješno da implementira novi, moderan i pouzdaniji informacioni sistem nadzora priređivanja igara na sreću, što je i zadatak shodno Strategiji za borbu protiv korupcije.

Reorganizacija inspekcijske službe, koja je sada u sastavu Ministarstva finansija, daće dodatan i prijeko potreban efekat u dovršetku borbe protiv zloupotreba.

Koordinaciono tijelo za zaštitu javnog interesa u oblasti igara na sreću sačinilo je Akcioni plan sa setom mjera za borbu protiv zavisnosti i više institucija će biti uključeno u njihovu realizaciju jer je to osnovni prioritet Vlade u ovoj oblasti, imajući u vidu alarmantno naslijeđeno stanje.

„Po prvi put su upravo u prošloj godini, Ministarstvo finansija i Vlada, prepoznajući društveni značaj, finansijski pomogli kampanju borbe protiv zavisnosti od kockanja, u okviru renomiranog FIAT festivala, u kojoj su učestvovali istaknuti crnogorski glumci, u vezi čega je utvrđen jasan pravac na Koordinacionom tijelu“, navodi se u saopštenju.

Iz navedenog, kako su zaključili, proizlazi da dobri zakoni i nesporna borba protiv zloupotreba, osim što dovode do jednakosti pred zakonom i zaštite osnovnih društvenih vrijednosti, imaju svoje direktne pozitivne refleksije na državni budžet i znatno veće mogućnosti države da zadovolji brojne javne potrebe.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS