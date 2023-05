Od danas besplatne edukativne radionice za mlade

Podgorica (MINA-BUSINESS) – Besplatne edukativne radionice za mlade se nastavljaju, u sklopu najvećeg evropskog programa podrške društvenom preduzetništvu mladih – Social Impact Award (SIA).

U okviru ovih aktivnosti, učesnici će imati priliku da se informišu o konceptu društvenog preduzetništva i dobiju smjernice kako da kreiraju ideju i prijave se na SIA takmičenje.

Naredne tri radionice namijenjene su svim mladim ljudima u sjevernoj regiji, starosne dobi od 15 do 30 godina, a realizovaće se u Bijelom Polju, Beranama i Kolašinu od danas do 25. maja.

Svi oni koji žele biti dio ovih događaja, neophodno je da svoje prisustvo obezbijede kroz kratko popunjavanje online prijavnog formulara, na kojem će pronaći sve potrebne informacije https://bit.ly/42KgH6B.

Kroz jednogodišnje trajanje programa, mladima se pruža prilika da se dodatno informišu o važnosti društvenog preduzetništva, ali i prilikama koje ono nudi, kao i da dobiju neophodna uputstva i usmjerenja kako bi poboljšali svoju ideju i povećali šanse da ona opstane na tržištu nakon realizacije.

U toku, ali i nakon formalnog završetka ovog društveno odgovornog projekta, biće im obezbijeđena podrška od SIA partnera, kako u Crnoj Gori, tako i Evropi.

Tri pobjednička tima očekuje i početni kapital za realizaciju ideje u iznosu od 1,5 hiljada EUR, mentorska podrška, kao i prilika da stečena znanja i vještine predstave na internacionalnom SIA Samitu, koji se ove godine održava u Beogradu.

Svi zainteresovani svoju ideju zainteresovani mogu prijaviti do 31. maja, popunjavanjem jednostavne aplikacione forme na SIA veb sajtu https://apply.socialimpactaward.net/montenegro/.

SIA predstavlja najveći evropski program podrške društvenom preduzetništvu mladih koji je 2009. godine pokrenut od Impact Hub Vienna, u partnerstvu sa Erste Fondacijom i Univerzitetom za biznis i ekonomiju u Beču.

Fokus razvoja SIA programa u Crnoj Gori usko je povezan sa kreiranjem jednakih mogućnosti za sve mlade ljude u zemlji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS