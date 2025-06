Očuvana finansijska stabilnost

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Finansijska stabilnost je tokom prošle godine očuvana, dok su sistemski rizici, uprkos globalnim geopolitičkim tenzijama i izazovima iz međunarodnog okruženja, ostali na pretežno umjerenom nivou, ocijenjeno je na sjednici Savjeta za finansijsku stabilnost.

Na sjednici, na kojoj je razmatran Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost u prošloj godini, ocijenjeno je da je bankarski sektor pokazao otpornost i stabilnost, pružajući podršku oporavku privrede.

Savjet je razmatrao i Informaciju o finansijskoj stabilnosti za prvi kvartal. Podaci za prvi kvartal tekuće godine ukazuju na niže stope rasta u građevinarstvu i trgovini na malo, dok je zabilježen pad industrijske proizvodnje i saobraćaja. U prva tri mjeseca broj dolazaka turista veći je 4,4 odsto, dok je broj noćenja opao 9,9 odsto.

„Ukupni krediti na kraju aprila iznosili su 5,03 milijardi EUR, što je 15 odsto više u odnosu na uporedni period prošle godine. Rast kredita praćen je smanjenjem nekvalitetnih kredita i aktivnih kamatnih stopa, pa je tako učešće nekvalitetnih kredita (NPL) u ukupnim kreditima na kraju aprila iznosilo 2,99 odsto, što je 1,76 procentnih poena niže u odnosu na kraj aprila prošle godine, dok je prosječna ponderisana aktivna kamatna stopa u istom periodu pala 0,27 procentnih poena i na kraju aprila iznosila je 6,37 odsto“, navodi se u saopštenju.

U sektoru osiguranja je, tokom prva četiri mjeseca, zabilježen rast bruto fakturisanih premija od 8,21 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Savjet je ocijenio da je izloženost bankarskog sektora sistemskim rizicima i dalje umjerena, uz izvjestan rast rizika ciklične prirode, prije svega onih povezanih sa rastom cijena nekretnina, koje dostižu istorijski najviše vrijednosti. Ove rizike je, kako se dodaje, potrebno pažljivo pratiti u narednom periodu.

U cilju jačanja digitalne operativne otpornosti finansijskog sistema u Crnoj Gori i njegove sposobnosti da odgovori na ozbiljne sajber prijetnje, Savjet je podržao inicijativu Centralne banke (CBCG) da se započne proces usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa relevantnim EU propisima, konkretno sa Uredbom o digitalnoj operativnoj otpornosti (DORA).

„Ova uredba propisuje jedinstvene zahtjeve u vezi sa bezbjednošću mrežnih i informacionih sistema koji podržavaju poslovne procese finansijskih institucija“, dodaje se u saopštenju.

Sjednicom je predsjedavala guvernerka CBCG Irena Radović. Sjednici su prisustvovali članovi Savjeta – ministar finansija Novica Vuković, predsjednik Komisije za tržište kapitala Željko Drinčić i predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Marko Ivanović.

