Podgorica, Vašington, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je očuvana ekonomska i finansijska stabilnost, uprkos brojnim internim i eksternim negativnim faktorima, ocijenili su predstavnici Centralne banke (CBCG) i Ministarstva finansija na sastancima na godišnjem zasijedanju Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (SB).

Delegacija Crne Gore, koju predvode guverner CBCG Radoje Žugić i ministar finansija Aleksandar Damjanović, učestvuje u Vašingtonu na godišnjem zasijedanju MMF-a i SB.

Iz CBCG je saopšteno da je na sastanku sa zamjenikom generalne direktorice MMF-a, Bo Lijem, bilo riječi o aktuelnoj ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori, kao i o glavnim izazovima monetarne i fiskalne politike.

Žugić i Damjanović su Liju i njegovom timu prezentovali najnovije podatke vezane za finansijski i fiskalni sektor, kao i glavne parametre poslovanja realne ekonomije.

„Konstatovano je da je očuvana ekonomska i finansijska stabilnost u zemlji, uprkos brojnim internim i eksternim negativnim faktorima. Sagovornici su se posebno osvrnuli na rast zarada iniciran ranijom poreskom reformom koji je, u određenoj mjeri i uz ostale faktore, uticao na rast inflacije u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

Žugić je istakao da bankarski sistem posluje stabilno i bilježi pozitivne trendove kada su u pitanju ključni indikatori poslovanja.

„Na taj način banke u Crnoj Gori doprinose zdravlju i stabilnosti ukupnog finansijskog sistema u zemlji“, saopštio je Žugić i posebno istakao da, uprkos izazovnom makroekonomskom okruženju i fiskalnim rizicima, bankarski sektor bilježi pad nekvalitetnih kredita, uz snažnu kreditnu aktivnost.

Novoodobreni krediti su u prošloj godini ostvarili godišnji rast od 31,5 odsto.

Damjanović je ukazao na pozitivne trendove u oblasti javnih finansija koje karakteriše rast poreskih prihoda u periodu januar-april ove godine, a koji su 30 odsto veći u odnosu na uporedni period prethodne godine.

On je naglasio da je zabilježen pad učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu (BDP), ali i da je ostvarena visoka likvidnost neophodna za redovno izmirenje svih tekućih obaveza, uključujući i uvećane zarade u javnom sektoru.

Damjanović je takođe istakao da je usvajanjem seta zakona iniciranih od Ministarstva finansija, stvoren povoljan ambijent za širenje poreskog obuhvata i generisanja novih prihoda, a bez uvećanja postojećih poreskih stopa.

Članovi crnogorske delegacije uputili su Liju i njegovim saradnicima poziv za učešće na godišnjem sastanku Belgijsko-holandske konstituence, čiji će domaćin u maju ove godine biti Crna Gora, a koji će okupiti visoke predstavnike MMF-a i SB, zvaničnike članica Konstituence i brojne eminentne stručnjake iz oblasti finansija.

