Očekuju zeleno svjetlo svih članica EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija očekuje zeleno svjetlo svih zemalja Evropske unije (EU) za zatvaranje poglavlja o javnim nabavkama do kraja mjeseca, budući da je Evropska komisija (EK) ocijenila da su ispunjena završna mjerila.

“Naša kontinuirana posvećenost pregovaračkom procesu rezultirala je potvrdom EK našoj reformskoj viziji i istrajnosti u kreiranju stabilnog sistema javnih nabavki, kao i priznanjem napora uloženih u obezbjeđivanje transparentnog i efikasnog trošenja javnih sredstava koja pripadaju svim građanima Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Na taj način, kako su objasnili iz Ministarstva, cjelokupan fiskalni i ekonomski okvir, koji je integrisan u sistem javnih nabavki, postaje dio standarda EU.

U dijelu sprovedenih reformi u ovoj oblasti, kao jedan od najvažnijih iskoraka, prepoznato je uvođenje elektronskog sistema javnih nabavki, čime se postupak javne nabavke od pakovanja ponuda u papirnoj formi, doveo do sistema elektronskog podnošenja ponuda.

„To je rezultiralo rastom indeksa konkurencije sa 2,01 prosječne ponude u 2019, do 3,03 prosječne ponude u prošloj godini“, dodali su iz Ministarstva.

Iz tog resora su kazali da sistem javnih nabavki danas koristi 4,54 hiljade aktivnih preduzeća, ostvarujući ekonomsku aktivnost kroz oko 847 miliona EUR ukupne vrijednosti javnih nabavki u prethodnoj godini, ostvarene od oko 700 javnih tijela koja koriste e-nabavke.

„Rastuća transparentnost i efikasnost bazira se na novom okviru zakonskih propisa, koji uređuju javne nabavke u Crnoj Gori, a koje smo kontinuirano usklađivali sa pravnom tekovinom EU i time doveli do ispunjavanja mjerila za zatvaranje poglavlja 5“, kazali su iz Ministarstva.

Navedeno je potvrđeno i kada se radi o oblasti javno-privatnog partnerstva i koncesija, koje su takođe sastavni dio ovog pregovaračkog poglavlja, gdje je prepoznato nastojanje da se kroz javne ugovore ostvari najbolja vrijednost za novac.

Dakle, crnogorski zakonodavni okvir, kako su poručili iz Ministarstva, omogućava fer nadmetanje uz poštovanje načela i standarda EU.

Ministarstvo je, prema riječima njegovih predstavnika, u prethodnom periodu preduzelo aktivnosti na jačanju kontrole i nadzora nad postupcima javnih nabavki, vodeći računa o senzitivnosti ove oblasti.

„Antikorupcijski okvir za javne nabavke je ojačan, a Ministarstvo ima jasan plan za dalje unapređivanje i sprovođenje mjera koje će dodatno osnažiti disciplinu u fiskalnom i antikoruptivnom pristupu javnim nabavkama“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da je ispunjavanju mjerila u okviru pregovaračkog poglavlja 5, prethodilo i uspostavljanje odgovarajućih kapaciteta za implementaciju propisa u oblasti javnih nabavki – institucije sa jasnim nadležnostima i kadar na čijem usavršavanju Ministarstvo kontinuirano radi.

„Stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika za javne nabavke kako javnog sektora, tako i iz redova privrednih subjekata uključenih u proces nabavke, od velikog je značaja, kako bi se ostvarila profesionalizacija na poslovima javnih nabavki i u tom smislu otklonile nepravilnosti i pospiješila efikasnost u realizaciji postupaka koji dovode do uspješnih javnih usluga i javnih radova“, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su zaključili da je uspjeh pregovaračkog poglavlja 5, kao jednog od najsloženijih u pregovaračkoj strukturi iz dijela klastera 1 – Temeljna prava, potvrđuje da je mjesto Crne Gore u Uniji evropskih naroda vodeći cilj, ali i istorijski san generacija u Crnoj Gori, koji ova Vlada predanim radom želi da ostvari.

